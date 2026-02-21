sábado, febrero 21, 2026
Se detuvo a un vecino tras chocar a un móvil policial en estado de ebriedad

El conductor, que fue sorprendido en actitud inapropiada dentro de su vehículo, protagonizó una peligrosa maniobra y terminó colisionando con la patrulla

Personal policial intervino en un heho ocurrido en la intersección de las Avdas Antonio Aita y Mitre, donde un hombre fue encontrado en actitud sospechosa dentro de un vehículo estacionado. Según informaron fuentes oficiales, el individuo, de 37 años – M.F. -, se encontraba dentro de un automóvil Volkswagen, modelo Tren, de color gris, realizando gestos inapropiados en su interior.

Al percatarse de la presencia policial, el hombre reaccionó acelerando el vehículo a gran velocidad e iniciando una serie de maniobras peligrosas, lo que provocó una colisión con el móvil policial en la parte trasera del mismo, causando un leve daño con rayones y una abolladura.

El hombre fue detenido tras la intervención policial y se procedió a la identificación. Además, se le realizó un test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,75 g/l, superando el límite permitido. El vehículo fue secuestrado y su conductor fue aprehendido por resistencia a la autoridad y daños materiales.

El personal policial no sufrió lesiones durante el incidente. La causa quedó en manos de la UFI N° 5 del Departamento Judicial de Mercedes.

