Madrugadores del 9 rezaron en la Catedral Santo Domingo: El Padre Daniel Camagna reflexionó sobre el inicio de la Cuaresma y la Renovación Espiritual

El sacerdote en su mensaje final usó la metáfora del “cuartito del fondo” para invitar a los fieles a iniciar la Cuaresma con un proceso de purificación y renovación interna, al observa lo que hay ahí guardado y hacer la limpieza

