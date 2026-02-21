sábado, febrero 21, 2026
28.9 C
Nueve de Julio
sábado, febrero 21, 2026
28.9 C
Nueve de Julio
General

Judiciales Bonaerenses rechazan un aumento del 3% y definirán si van a un paro el Lunes

Consideran insuficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación al tiempo que en respuesta, convocaron a asambleas para el lunes en las 20 departamentales judiciales, donde decidirán si inician un paro. Además de la mejora salarial, los judiciales exigen reformas en el escalafón, la carrera profesional y las condiciones laborales.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6139

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR