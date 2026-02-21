Judiciales Bonaerenses rechazan un aumento del 3% y definirán si van a un paro el Lunes

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) rechazó de manera tajante la oferta del gobierno de Axel Kicillof, que consistía en un aumento salarial del 3% para febrero. Esta propuesta, que fue presentada también al resto de los estatales, incluidos los docentes, fue rechazada de inmediato por los trabajadores judiciales. En respuesta, el gremio convocó para el lunes a asambleas en las 20 departamentales judiciales de la provincia, donde se decidirá si se lleva a cabo una medida de fuerza.

El rechazo a la oferta se fundamenta en que el incremento propuesto no alcanza a recuperar el poder adquisitivo perdido frente a una inflación que, según los cálculos sindicales, superó los cinco puntos durante el año pasado. Ante esta situación, la AJB exigió una nueva convocatoria por parte del gobierno con una propuesta “superadora” que permita paliar la pérdida salarial.

Los judiciales no solo reclaman un aumento salarial, sino que también plantean demandas relacionadas con la mejora del escalafón, el funcionamiento de la carrera profesional y la infraestructura de los lugares de trabajo, que aseguran no están en condiciones adecuadas.

Por su parte, el gobierno de Kicillof mantiene abierta la paritaria y anticipó un incremento del 1,5% a cuenta de futuros aumentos, con el objetivo de evitar que los sueldos de febrero sean más bajos que los de enero, debido a los retroactivos que fueron incluidos en los primeros pagos del año.

Este rechazo se da en un contexto de tensiones en el sector público. Los docentes de la provincia también rechazaron la propuesta salarial y ya anunciaron que el inicio de clases el 2 de marzo se retrasará 24 horas, como parte de una protesta que incluye además un rechazo a las políticas educativas del gobierno nacional de Javier Milei.