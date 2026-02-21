Fue rechazada una apelación de la lista encabezada por Cristian Martín en la interna del Justicialismo

En el marco de las elecciones internas del Partido Justicialista que se llevarán a cabo el próximo 15 de marzo, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires resolvió desestimar el recurso de apelación presentado por el apoderado de la lista encabezada por Cristian Alberto Martín, que había sido previamente rechazada en su oficialización.

Mediante la Resolución N° 31, fechada el 21 de febrero de 2026, el órgano electoral del partido mantuvo firme su decisión tomada el 19 de febrero, que excluía a la lista de consejeros distritales y congresales provinciales del distrito 9 de Julio. La resolución argumenta que no existen fundamentos suficientes para revertir la decisión original, desestimando el recurso de reposición y apelación interpuesto.

A través de esta medida, la Junta Electoral ratifica su postura y comunica que la apelación presentada el 20 de febrero no tendrá efecto alguno, dejando a la lista de Martín fuera de la contienda interna del próximo mes. La notificación oficial de esta resolución será publicada en la página web del Partido Justicialista, con la fecha y hora de su publicación.

De esta manera, el escenario electoral se mantiene tal como lo había establecido la Junta Electoral en su primera resolución, con los plazos y las condiciones para las elecciones internas del 15 de marzo en el distrito de 9 de Julio ya definidos.

Esta medida se produce en un contexto de creciente tensión dentro del Justicialismo, en el que diversas listas luchan por conseguir representación en las próximas elecciones. La desestimación de la apelación confirma que la Junta Electoral considera válida y firme la decisión tomada respecto a la oficialización de listas en dicha jurisdicción.

A todo esto, los integrantes de esta lista analizarán -confoeme supo CN-este lunes en horas de la tarde, el rechazo de la Justicia Electoral, por lo cual no habrá interna en el Justicialismo nuevejuliense, y no se dscarta, analizada una postura se dará a conocer a la prensa para que llegue a la comunidad.

