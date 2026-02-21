Fortalecimiento del Mercado Interno (FMI)

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El nuevo paradigma avanza a una velocidad inaudita. Ahora, el FMI no es más globalista: es… nacionalista.

China somete a su pueblo a que “ahorre” el 40% de sus ingresos, de tres maneras: pagando menos de lo que producen, para sostener artificialmente bajos los salarios; obligando a financiar a los competidores controlando a los bancos desde los depósitos prestándole esos depósitos a tasas 0% a las grandes fábricas; y, negando servicios básicos sin sistema de salud o pensiones para la mayoría.

Antes de continuar, quiero hacer notar que Cadena Nueve opera casi como una Agencia de Noticias: anticipa primero lo que luego repetirán los políticos, instituciones, tanto nacionales como internacionales. Bueno, no lo hace sola: lo hace, tal vez, pesquisando la manera de trabajar de la Intendente (que diagnostica, pronostica y, sobre todo, hace costos).

Retomando: El FMI señaló a China, esta semana, que el modelo de China está agotado (basado en exportaciones masivas y subsidios estatales) y que genera tensiones globales.

Sugiere, que China se financie con su propio mercado y deje de “inundar” el mundo con productos subsidiados: que reduzca el 4% del PBI en subsidios al 2% en el mediano plazo, porque satura los mercados con productos artificialmente bajos; que de “prioridad absoluta” a un modelo impulsado por el consumo de sus propios ciudadanos; que fortalezca la red de seguridad social mejorando las pensiones, el sistema de salud y el cuidado infantil; que reforme el sistema “hukou”, otorgando estatus urbano pleno a 200 millones de migrantes rurales (elevaría el consumo interno en el 0,6% del PBI); y dé mayor flexibilidad cambiaria, porque el yuan está subvaluado, abaratando artificialmente las importaciones (aprecia la moneda -algo parecido a lo que Milei oculta a Trump) de los demás países.

Además, Trump (ayer), contesta al salvataje jurídico que hace la Corte Suprema de Estados Unidos al globalismo y al narcotráfico que condenó los aranceles… subiendo los aranceles (porque la Justicia actual aún trata de sostener el antiguo paradigma y su statu quo -no al nacionalismo y lo que resultare luego como statu quo).

Mientras, Villarruel (vicepresidente) nota que el paradigma es nacionalista; Infobae primero con Haddad hablando de la Antártida y la ventaja de la foto del AUKUS en esos hielos (desventaja Argentina), pero también sus periodistas hablando del nacionalismo de Villarruel y hacia el que estarían transitando Kicillof y Agis, contra el globalismo de Milei (globalismo extremo tal como es el anarco-capitalismo).

Es decir, paso a paso, va notando la mayoría algo que aún no está escrito en ningún libro de novelas, historia o de los sistemas educativos, pero sí en este medio: el nacionalismo está en marcha y es sin China.

Además, quedan relegados los abogados y médicos (con la excepción de nuestra Intendente): Trump, empresario (licenciando en Economía), Putin, militar (Teniente Coronel), Kim Jong un (licenciado en Física; Sheinbaum, científica (licenciada en física, maestría en Ingeniería Energética, doctora en Ingeniería Energética).

¿Por qué podrían haberlo notado Cadena Nueve y la Intendente?

Porque el distrito de 9 de Julio tiene memoria industrial.

¿Quién es el distrito de 9 de Julio?

Cada uno de los nacidos en nuestro distrito, tanto como quienes viven en nuestro distrito.

Porque ese “nuestro” integra a los nativos con los migrantes.

Porque aún pretendemos integrarnos desde el amor y la paz, desde nuestros sueños: el de cada nuevejuliense.

El futuro es esperanzador porque el germen industrialista está en marcha: como es posible notarlo en este medio y en quien dirige el distrito.

No solo “tenemos” (tuvimos) industrias de vanguardia: también “somos” dueños del amor (de alguna manera). No por haber sido dulces (fábricas de dulce de leche), algún vicegobernador y un caudillo: sino por haber proporcionado un cardenal que, lo sepamos o no, pareciera seguir jugando de algún modo, como el que fue (además) nuestro Papa argentino.

Pareciera tratarse de amor y paz, pero se trata de lo mismo de otra manera: trabajo y producción.

Ahí la libertad no libertaria, nacionalista: Nueve de Julio.