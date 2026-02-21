Día Internacional del Guía de Turismo: un homenaje a los guardianes de la cultura y el patrimonio

- Advertisement -

El Guía de Turismo no solo se encarga de orientar a los visitantes sobre los lugares más representativos, sino que también juega un papel fundamental en la economía de muchas ciudades y países, promoviendo la riqueza cultural y patrimonial de cada rincón del mundo. Con su conocimiento profundo, contribuyen a que el turismo sea una experiencia enriquecedora para todos, estimulando el desarrollo económico y cultural de las regiones que visitan.

¿Desde cuándo se celebra?

Este día se conmemora desde 1990, coincidiendo con la creación de la Federación Mundial de Guías Profesionales de Turismo (WFTGA, por sus siglas en inglés), el 21 de febrero de 1985, durante la primera convención internacional de guías turísticos celebrada en Austria. Esta organización sin fines de lucro trabaja para proteger los intereses de los guías turísticos en todo el mundo.

El rol de la Federación Mundial de Guías Profesionales de Turismo

La WFTGA es el organismo encargado de representar a las asociaciones de guías turísticos en 70 países. Su objetivo principal es promover la profesionalización de la actividad, garantizar los estándares de calidad en los servicios turísticos y apoyar la formación continua de los guías. Hoy en día, la federación cuenta con alrededor de 70,000 miembros.

Perfil del Guía de Turismo

Ser guía de turismo implica mucho más que tener conocimientos sobre los lugares turísticos. Es necesario contar con una formación académica en Gestión Turística y poseer una serie de cualidades que aseguren una experiencia óptima para los turistas. Algunas de las habilidades más importantes incluyen: