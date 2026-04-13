Alerta de los municipios por la crisis : advierten sobre una “catastrofe social”

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La Federación Argentina de Municipios (FAM), que reúne a intendentes de distintos puntos del país, envió un documento al Ministerio de Economía en el que expone un panorama crítico sobre la situación que atraviesan los gobiernos locales. En la nota dirigida al ministro Luis Caputo, los jefes comunales describen un escenario de “alta complejidad” marcado por la caída de ingresos, el aumento de costos y una creciente demanda social.

Según el informe, los municipios funcionan como el primer nivel de respuesta frente a los efectos de la crisis económica. En ese sentido, señalaron que variables macroeconómicas como la inflación, la reducción del consumo y las dificultades productivas tienen un impacto directo en la vida cotidiana de la población, generando mayor presión sobre los sistemas de salud, asistencia social y transporte.

Uno de los principales puntos de preocupación es el deterioro de las finanzas municipales. De acuerdo con la FAM, la coparticipación federal cayó un 11% durante el primer trimestre del año, profundizando una tendencia negativa iniciada en 2024. A esto se suman la quita de subsidios y el incremento de tarifas de servicios públicos, factores que afectan tanto a las familias como a la estructura de gastos de los distritos.

El documento también cuestiona el destino de los recursos nacionales. Los intendentes remarcaron que el Estado recaudó alrededor de 3,5 billones de pesos por el impuesto a los combustibles sin que esos fondos se reflejen en obras viales ni en medidas para reducir el precio del combustible. Asimismo, advirtieron sobre la falta de transferencias para el sistema de transporte, lo que agrava el funcionamiento de un servicio esencial en muchas ciudades.

En el plano productivo, la entidad alertó sobre el cierre de más de 22.000 empresas en todo el país y el impacto negativo en las economías regionales. Indicaron que el aumento de costos y la falta de políticas de apoyo a pymes y emprendedores debilitan la actividad económica local, mientras que el turismo atraviesa una de sus peores temporadas en años.

El aspecto social aparece como uno de los más preocupantes. Los intendentes señalaron que la demanda de asistencia alimentaria se duplicó en los últimos meses, en un contexto en el que —según denunciaron— no se registraron envíos de ayuda desde el Gobierno nacional. También mencionaron dificultades en el acceso a medicamentos por parte de jubilados y problemas en la cobertura de personas con discapacidad.

Ante este panorama, la FAM advirtió que, si no se implementan medidas urgentes, el país podría enfrentar una situación de extrema gravedad social. Por ello, solicitaron revisar el esquema de coparticipación, normalizar el envío de fondos nacionales y restablecer o compensar los subsidios eliminados.

Entre los reclamos, también se incluyen la garantía de provisión de alimentos, asistencia al transporte público frente al aumento del combustible y la reactivación de políticas de impulso a la industria y las economías regionales. Además, propusieron la creación de una mesa de trabajo permanente con el Ministerio de Economía para coordinar soluciones.

“El objetivo es sostener el funcionamiento de los municipios y asegurar condiciones mínimas de bienestar para la población”, concluye el documento.