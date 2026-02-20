Tragedia en Ruta 65: una mujer muere en un impactante choque a la altura de Baigorrita

- Advertisement -

Este viernes, a las 14:20 horas, se registró un trágico accidente en la Ruta Provincial 65, a la altura de Baigorrita, en el Departamento Junín. Un Ford Mondeo que viajaba de Junín hacia Gral. Viamonte colisionó violentamente con un Fiat Mobi que intentaba reincorporarse a la ruta tras estar detenido en la banquina.

Como consecuencia del impacto, el Fiat volcó y su conductora, una mujer de 83 años proveniente de Santiago del Estero, perdió la vida en el acto. Su hijo, que la acompañaba, salió ileso, al igual que el conductor del otro vehículo, un hombre de 67 años, residente en Bahía Blanca.

El Ford Mondeo cruzó de mano y finalizó su recorrido en la zona de préstamo. La ruta fue cerrada temporalmente, y se estableció un tránsito asistido mientras los peritos de Policía Científica realizaban las tareas correspondientes.

La causa fue caratulada como Homicidio Culposo, y la UFI N° 6 del Departamento Judicial Junín lleva adelante la investigación, con intervención del Destacamento Baigorrita.