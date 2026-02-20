Silvina Vaccarezza pidió ‘intervención urgente’ en la reparación de la Ruta 50

- Advertisement -

La Ruta Provincial 50, especialmente el tramo que conecta las localidades de Carlos Casares y Lincoln, atraviesa serias dificultades debido al estado de abandono que presenta. La abundancia de pastizales en las banquinas, la falta de demarcación y la presencia de pozos en la calzada son algunos de los problemas recurrentes que afectan a la seguridad y transitabilidad de la vía, situación que se repite en diversos puntos de la provincia.

Ante esta problemática, la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza presentó dos proyectos en la Legislatura provincial. En primer lugar, expresó su preocupación por el deterioro de la Ruta 50, y en segundo lugar, solicitó información al gobierno provincial acerca de la ejecución de la obra de repavimentación que fue licitada a finales de 2021. La obra, que tiene como objetivo la repavimentación de 45 kilómetros de la ruta, se encuentra paralizada después de casi cuatro años de haber sido anunciada.

En su solicitud, Vaccarezza instó a las autoridades provinciales a informar si existen proyectos para realizar obras en el tramo mencionado durante el año 2026, y a detallar si en el último año se llevaron a cabo trabajos en esa zona.

“La situación de las rutas provinciales es alarmante. Quienes transitamos a diario por el interior de la provincia sabemos lo complicado que es viajar por la falta de mantenimiento, repavimentación y cuidado general de las vías. No vamos a cesar en nuestro reclamo para que la Provincia intervenga lo antes posible”, manifestó Vaccarezza.