La Junta Electoral del PJ define este viernes si la lista de Cristian Martin participará de las internas en Nueve de Julio de marzo

Este viernes, la Junta Electoral del Partido Justicialista bonaerense decidirá si la lista encabezada por Cristian Martin podrá competir en las elecciones internas del próximo 15 de marzo en el distrito de Nueve de Juloo. Mientras tanto, la lista liderada por Augusto Ippoliti fue oficializada sin problemas, mientras que la de la renovación sigue bajo observación.

Conforme supo CN, la lista de la renovación, presentó los 147 avales físicos requeridos, superando por mucho los 98 necesarios. Sin embargo, una falla en el sistema digital en la presentación llevó a la Junta Electoral impidir que los avales electrónicos fueran reconocidos, lo que generó dudas sobre la validez de la candidatura y de ahí la apelación de los apoderados Juan Pablo Gagliano y Juan Desogo.

Desde el sector se señaló que fueron presentado todo, en tiepo y forma, lo virtual y físico ya sea el Excel con los avales digitales como lo on line. Lo que importa es lo que dice el papel, como establece el artículo 7 del reglamento de la Junta Electoral del PJ se recordó. A pesar de este respaldo, la lista quedó bajo observación.

La apelación será revisada nuevamente por la Junta Electoral en una reunión que se llevará a cabo a las 19:00 horas de este viernes. A partir de esa decisión, se definirá si la lista de Cristian Martin podrá finalmente presentarse en las internas del 15 de marzo, o si, por el contrario, se verá desplazada en favor de la lista oficialista de Ippoliti.