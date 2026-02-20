La Anmat inhabilitó más de 60 droguerías y laboratorios La disposición fue publicada por el Boletín Oficial. Detectaron la falta de renovación de los certificados de Buenas Prácticas.

- Advertisement -
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dejó sin efecto las habilitaciones otorgadas a más de 60 droguerías, laboratorios y empresas vinculadas a la distribución de medicamentos cuyos certificados se encontraban vencidos.
El listado completo de las droguerías alcanzadas
DROGUERÍA SURMEDIC S.R.L. (Provincia de Buenos Aires)
BIOSIDUS FARMA S.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
DROGUERÍA BIOMED S.A. (Entre Ríos)
DROGUERÍA IBERO ARGENTINA DE CLAUDIA ISABEL LOZADA (Salta)
DROFAM S.A. (Provincia de Buenos Aires)
DROGUERÍA POPULAR S.R.L. (Misiones)
DROGUERÍA MONTSERRAT NORTE DE SERGIO ALBINO CHÁVEZ (Misiones)
DROGUERÍA SAN ANTONIO DE NÉLIDA TOMASA FUENTES (Provincia de Buenos Aires)
ADISFARM S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
DROGUERÍA REPÚBLICA S.R.L. (Tucumán)
DROGUERÍA PHARMA GROUP DE PAGURA BORRAS S.A. (Tucumán)
SRA. SILVIA ELIZABETH PAGURA TITULAR DE LA DROGUERÍA MARKETING PHARMA (Tucumán)
DROGUERÍA DIST.ON.COR DE DESYMED S.R.L. (Córdoba)
DROGUERÍA OPHICUS S.R.L. (Tucumán)
DROGUERÍA CORRIENTES S.R.L. (Salta)
DROGUERÍA LIBRA DE ALBERTO ANTONIO MONTALI (Santiago del Estero)
DROGUERÍA LARRAZABAL DE RUBÉN ORLANDO D’AMBROSIO (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
DROGUERÍA DISPRHOBA S.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
DROGUERÍA MENON DE MENON JORGE NÉSTOR (Provincia de Buenos Aires)
OFAR 2 de OFAR S.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
DROGUERÍA LABORATORIOS BELLANDI Y BARRERAS S.R.L. (Mendoza)
DROGUERÍA PHARMAFUSION S.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
PHARMATOTAL S.R.L. (Provincia de Buenos Aires)
DROGUERÍA FARMAMED S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
DROGUERÍA I.E.S.A. S.R.L. (Córdoba)
DISTRIMEN S.A. (Mendoza)
QUALITY INTERNACIONAL S.R.L. (Provincia de Buenos Aires)
DROGUERÍA LAHUEN DE JORGELINA ALEJANDRA ARNAU (Mendoza)
FAMÉRICA S.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
ECONOMAX S.R.L. (Córdoba)
NUEVA LABAC S.A. (Provincia de Buenos Aires)
DROGUERÍA DEL ESTE DE AMISAL S.A. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
DROGUERÍA ALBERDI S.A. (Provincia de Buenos Aires)
DROGUERÍA FOC S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
DROGUERÍA ORIÓN DE GRUPO ORIÓN S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
DROGUERÍA KAIXO DE KAIXO S.A. (Salta)
S.M. SALUD GROUP S.A. (Salta)
DROGUERÍA MEDICAL TOOLS S.R.L. (Chubut)
LOGÍSTICA MÉDICA S.R.L. (Provincia de Buenos Aires)
PHARMA LODZ S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
DROGUERÍA NOVA S.R.L. (Salta)
G.O. DISTRIBUCIONES S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
DROGUERÍA AFEX FARMACÉUTICA S.R.L. (Córdoba)
TOWER MEDICINE ARGENTINA S.R.L. (Provincia de Buenos Aires)
DROFAST S.R.L. (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
DROGUERÍA BALTAR DE LORENA JUÁREZ (Provincia de Buenos Aires)
DISPROMED S.R.L. (Córdoba)
DROGUERÍA MÉDICA S.R.L. (Santa Fe)
DROGUERÍA DEL OESTE DE CALA HILDA ALICIA (Provincia de Buenos Aires)
DISTRIBUIDORA BMD S.A. (Provincia de Buenos Aires)
DROGUERÍA EXVECA DE JUAN CARLOS RUSSO (La Pampa)
DROGUERÍA ABC 1 S.A. (Santa Fe)
DROGUERÍA DE TORRES DE DIMED S.R.L. (Tucumán)
LOGIPHARMA S.R.L. (Tucumán)
DROGUERÍA MEDIMARTIN DE MARTÍN JORGE DANIEL Y SOTO BELLO JESSICA SHEILA S.H. (Mendoza)
DROGUERÍA VITALCOR INSUMOS MÉDICOS DE MARIANA MARÍA LOZA (Córdoba)
DROGUERÍA SIGNUM DE SEPIF S.R.L. (Córdoba)
DROGUERÍA ALTO VALLE (Río Negro)
VSA ALTA COMPLEJIDAD S.A. (Provincia de Buenos Aires)
ABC S.A. (Mendoza)