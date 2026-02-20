En Nueve de Julio no habrá interna del Partido Justicialista: Augusto Ippoliti es el único candidato oficializado

- Advertisement -

En una resolución publicada este viernes 19 de febrero de 2026, la Junta Electoral del Partido Justicialista (PJ) de la Provincia de Buenos Aires confirmó que en el distrito de Nueve de Julio no se llevará a cabo una interna. La lista encabezada por Cristian Alberto Martín fue desestimada debido a que no cumplió con el requisito mínimo de avales establecidos por el cronograma electoral.

En la Resolución se recuerda que el 8 de febrero pasado venció el plazo para la presentación de listas y avales para las elecciones internas convocadas para el 15 de marzo de 2026. A pesar de que Martín presentó su lista, la misma fue rechazada por la insuficiencia de los avales de afiliados, un requisito esencial para la oficialización de cualquier candidatura.

De acuerdo a lo establecido en la resolución N° 11, la Junta Electoral explicó que los avales no solo sirven como un acto de apoyo, sino que son fundamentales para habilitar una candidatura en un proceso electoral. En el caso de Nueve de Julio, el candidato Augusto Ippoliti fue el único que cumplió con los requisitos, por lo que su lista fue la única oficializada.

Este mismo criterio se aplicó a otros distritos de la provincia, donde también fueron desestimadas las listas con avales insuficientes. Así, el Partido Justicialista en Nueve de Julio no vivirá una interna y Augusto Ippoliti se consolida como el único candidato por lo cual no habrá elecciones internas del 15 de marzo.

La resolución se publicó en la página oficial del PJ de la Provincia de Buenos Aires, indicando la fecha y hora exacta de la notificación.

Esta decisión pone fin a las especulaciones sobre una posible disputa interna en el distrito y deja claro el camino para la candidatura de Ippoliti.