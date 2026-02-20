Diputados aprobó la reforma laboral por 135 votos a favor y 115 en contra, pero la ley volverá al Senado

- Advertisement -

En una sesión marcada por fuertes cruces y discursos encendidos, la Cámara de Diputados aprobó en el comienzo de este viernes 20 la reforma laboral impulsada por el Gobierno con 135 votos afirmativos y 115 negativos. Con esta votación, el oficialismo logró la media sanción del proyecto, aunque el texto deberá volver al Senado de la Nación para su tratamiento final debido a las modificaciones introducidas.

La votación se produjo luego de que el bloque oficialista aceptara eliminar el artículo 44, que modificaba el régimen de licencias médicas, uno de los puntos más cuestionados durante el debate. Esa modificación obliga a que la iniciativa regrese a la Cámara Alta para su sanción definitiva.

La jornada legislativa representó la segunda gran batalla parlamentaria del año para el Gobierno. El proyecto ya había sido aprobado en general por el Senado con 42 votos a favor y 30 en contra, aunque en esa instancia el Ejecutivo debió aceptar más de 20 cambios al texto original para garantizar su avance.

Fuerte rechazo opositor

Desde la oposición, los cuestionamientos fueron contundentes. El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó la reforma como “antiobrera y antitrabajadora” y aseguró que la norma “es inconstitucional porque va en contra de las autonomías provinciales”. Además, advirtió que un futuro gobierno peronista impulsará su derogación.

En la misma línea, Máximo Kirchner sostuvo que la iniciativa “va a fracasar” y afirmó que el oficialismo “está haciendo lo que quiere”. El legislador pidió al Presidente que envíe proyectos orientados a construir “una sociedad menos desigual”.

También la diputada cordobesa Natalia de la Sota rechazó la propuesta al advertir que “legaliza la precarización laboral”, mientras que el legislador de Encuentro Federal Nicolás Massot cuestionó que, “en nombre de la libertad”, se esté “retrocediendo tres siglos”.

Desde un sector disidente del oficialismo, Marcela Pagano denunció que la reforma podría esconder “un nuevo curro de la casta”, mientras que el sanjuanino Cristian Andino confirmó su voto negativo pese a haber acompañado otras iniciativas del Ejecutivo.

El respaldo del oficialismo y aliados

El bloque del PRO ratificó su acompañamiento a la ley. Su presidente, Cristian Ritondo, evitó extender el debate y pidió avanzar directamente a la votación.

Durante la sesión estuvieron presentes en los palcos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en respaldo al proyecto impulsado por la administración de Javier Milei.

Con la aprobación en Diputados, el oficialismo dio un paso clave en su agenda de reformas estructurales. Sin embargo, la definición final volverá a estar en manos del Senado, donde deberá convalidarse el texto modificado para que la reforma laboral quede definitivamente sancionada.