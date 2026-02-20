viernes, febrero 20, 2026
29.4 C
Nueve de Julio
viernes, febrero 20, 2026
29.4 C
Nueve de Julio
General

Cortes de Tránsito por los Festejos de Carnaval

Los dispuso la Municipalidad de Nueve de Julio establece en la zona del Club Ciclista para garantizar la seguridad durante los festejos

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Tránsito, comunica que con motivo de los festejos de Carnaval, que se llevarán a cabo este sábado y domingo en el predio del Club Ciclista (Velódromo Municipal), se implementarán cortes de tránsito en las inmediaciones del evento.

Los cortes estarán activos entre las 18:30 y las 01:00 horas, hasta la finalización de cada jornada, y afectarán las siguientes intersecciones:

  • Presidente Perón y Tucumán

  • Presidente Perón y Alsina

  • Pironio y West

Durante el evento, el área delimitada se convertirá en una zona peatonal, garantizando la circulación segura de los vecinos y las familias que asistan a las actividades. Se recuerda que no se permitirá el acceso de vehículos particulares dentro del perímetro de corte. Los asistentes deberán estacionar fuera de la zona restringida. Solo podrán ingresar vehículos relacionados con la organización del evento, como combis, colectivos y unidades de trabajo previamente autorizadas.

Se solicita a la comunidad circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de tránsito para asegurar el buen desarrollo de los festejos y la seguridad de todos los participantes.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6138

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR