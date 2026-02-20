Cortes de Tránsito por los Festejos de Carnaval

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Tránsito, comunica que con motivo de los festejos de Carnaval, que se llevarán a cabo este sábado y domingo en el predio del Club Ciclista (Velódromo Municipal), se implementarán cortes de tránsito en las inmediaciones del evento.

Los cortes estarán activos entre las 18:30 y las 01:00 horas, hasta la finalización de cada jornada, y afectarán las siguientes intersecciones:

Presidente Perón y Tucumán

Presidente Perón y Alsina

Pironio y West

Durante el evento, el área delimitada se convertirá en una zona peatonal, garantizando la circulación segura de los vecinos y las familias que asistan a las actividades. Se recuerda que no se permitirá el acceso de vehículos particulares dentro del perímetro de corte. Los asistentes deberán estacionar fuera de la zona restringida. Solo podrán ingresar vehículos relacionados con la organización del evento, como combis, colectivos y unidades de trabajo previamente autorizadas.

Se solicita a la comunidad circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de tránsito para asegurar el buen desarrollo de los festejos y la seguridad de todos los participantes.