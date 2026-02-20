Axel Kicillof es el nuevo presidente del PJ bonaerense con listas que van a internas en marzo

La Junta Electoral del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires oficializó la lista única que encabeza Axel Kicillof como candidato a presidente del Consejo Provincial, rumbo a las elecciones internas del 15 de marzo. El gobernador bonaerense asumirá la conducción del máximo órgano partidario por los próximos dos años.

A través de la Resolución N° 15, emitida por la junta electoral partidaria, se aprobó también un conjunto de decisiones claves para las internas, destacando que se darán disputas en algunos distritos de la provincia, donde aún no se ha llegado a un acuerdo. No obstante, la lista única fue el resultado de un acuerdo con el kirchnerismo, liderado por Máximo Kirchner.

En la nueva estructura partidaria, Verónica Magario será consagrada como vicepresidenta primera, Federico Otermín como vicepresidente segundo y Mariano Cascallares ocupará el cargo de secretario general. Por su parte, Máximo Kirchner presidirá el Congreso partidario y Leonardo Nardini la Junta Electoral.

La resolución también oficializó las listas de consejeros provinciales por rama, destacándose en el sector gremial María Fabiola Mosquera, en la rama de la Mujer Verónica Magario y en la Juventud Aylén Katopodis. Además, quedaron designados los consejeros por sección electoral: Alberto Descalzo por la Primera, Mauro Poletti por la Segunda, Fernando Espinoza por la Tercera, María Celia Gianini por la Cuarta, Gustavo Barrera por la Quinta, Federico Susbielles por la Sexta, Guillermo Santellán por la Séptima y Julio Alak por la Octava.

La resolución también incluyó una nómina completa de titulares y suplentes, en la que se destacan figuras como Mayra Mendoza, María Fernanda Raverta y Andrés Larroque, consolidando un esquema que integra a intendentes, legisladores y referentes territoriales del PJ bonaerense.

Pese a que las internas se han reducido notablemente en los últimos días, aún persisten algunos desacuerdos en varios distritos, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de la conducción local en estos territorios. Se espera que las negociaciones continúen en las próximas semanas para definir los nombres que ocuparán esos puestos.