Análisis de la dinámica laboral y de empleadores: datos a noviembre de 2025

Lo realizó el CEPA que pone de manifiesto una caída preocupante en el empleo formal en los primeros dos años de gestión de Javier Milei donde los sectores más vulnerables y las empresas de menor tamaño parecen estar experimentando los mayores efectos negativos, lo que podría tener un impacto profundo en la estabilidad y el crecimiento del mercado laboral argentino

