Análisis de la dinámica laboral y de empleadores: datos a noviembre de 2025

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó un exhaustivo informe sobre la evolución del mercado de trabajo formal en el país, analizando los datos disponibles hasta noviembre de 2025. El análisis, que abarca los primeros dos años de gestión de Javier Milei, revela una clara tendencia a la baja en la cantidad de empleadores y puestos de trabajo registrados. Los datos, obtenidos a partir de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), evidencian un panorama preocupante en términos de empleo formal en el país.

Pérdida de empleadores y puestos de trabajo

Durante el período comprendido entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la cantidad de empleadores registrados disminuyó en 21.938 casos, lo que equivale a una pérdida de 30 empleadores por día. Esta caída refleja un debilitamiento del mercado laboral, especialmente en los sectores productivos que dependen de las pequeñas y medianas empresas.

En cuanto al empleo registrado, se perdieron 290.600 puestos de trabajo, lo que representa una reducción del -2,95% en la cantidad total de trabajadores registrados en unidades productivas. En promedio, se perdieron más de 400 puestos de trabajo al día, un dato que refleja la fragilidad del mercado laboral en este período.

Sectores más afectados

El informe destaca que el sector “Servicio de transporte y almacenamiento” fue el más perjudicado tanto en términos absolutos como relativos. Este sector perdió 5.239 empleadores, lo que implica una disminución del 13,3% en la cantidad de empleadores registrados, lo que resulta alarmante para un sector clave en la economía.

En términos de puestos de trabajo, el sector de la construcción sufrió la mayor caída, con una reducción del 15% en su dotación de personal. Además, los trabajadores en casas particulares (empleadas/os domésticas) fueron también gravemente afectados, perdiendo 26.792 puestos de trabajo, lo que equivale a 36 empleos perdidos por día en este segmento.

Impacto por tamaño de empresa

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es que las empresas de menor tamaño, específicamente aquellas con hasta 500 trabajadores, fueron las que más perdieron empleadores. Estas empresas representaron el 99,63% de la reducción, con 21.856 casos menos. En contraste, las empresas de más de 500 trabajadores vieron una caída marginal en el número de empleadores, con solo 82 casos menos, lo que representa apenas el 0,37% de la pérdida total.

En cuanto a la pérdida de puestos de trabajo, las empresas de mayor tamaño fueron las que más redujeron su personal. De las 290.600 vacantes perdidas, el 67,67% se concentró en las empresas con más de 500 trabajadores, lo que equivale a una pérdida de 196.659 empleos. Por otro lado, las empresas con menos de 500 trabajadores redujeron su personal en un 32,33% del total, con una pérdida de 93.941 puestos.

Conclusiones finales

El informe del CEPA revela un panorama preocupante para el mercado laboral argentino durante los primeros dos años de gestión de Javier Milei. Las caídas en los indicadores clave de empleo y en la cantidad de empleadores reflejan un retroceso importante en el empleo formal, especialmente en los sectores más vulnerables y en las empresas de menor tamaño.

Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de evaluar las políticas económicas y laborales adoptadas hasta el momento, y plantear soluciones que favorezcan la recuperación del empleo, especialmente en los sectores más afectados. La reactivación del empleo formal, el apoyo a las pymes y la revalorización de los sectores estratégicos serán claves para mejorar las condiciones laborales en los próximos años.