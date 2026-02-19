“Recién empieza el plan de acción” dijo la CGT al afirmar que el paro tuvo un acatamiento de más del 90%

La Confederación General del Trabajo (CGT) consideró que el paro general de 24 horas tuvo un “enorme acatamiento, de más del 90% de las actividades” en todo el país y afirmó que la reforma laboral en debate “retrocede 100 años en derechos colectivos”. En ese marco, advirtió: “Recién empieza el plan de acción”.

En una conferencia de prensa realizada en la sede de Azopardo 802 en CABA, el triunvirato cegetista sostuvo que “la sociedad le dio un mensaje al Gobierno de que está cansada de esta política que le da pobreza al pueblo”. Los cotitulares Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (seguros) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) agradecieron a los trabajadores que adhirieron a la huelga y apuntaron con dureza contra el gobierno de Javier Milei, además de cuestionar a gobernadores y legisladores que apoyan el proyecto oficial.

Fuerte impacto en Nueve de Julio

En el plano local, la CGT Filial Nueve de Julio informó que el acatamiento fue casi total en el área de servicios. Bancos, estaciones de servicio, dependencias de PAMI, establecimientos educativos y el servicio municipal de barrido y limpieza entre otros al tiempo que se registró una adhesión cercana al 90% en las otras actividades.

“No vamos a parar hasta que cambie el rumbo”

El discurso más enfático estuvo a cargo de Cristian Jerónimo, quien aseguró: “No vamos a parar hasta que cambie el rumbo político y económico de nuestro país”. Además, afirmó que el movimiento obrero no está dispuesto “a entregar ni cerrar la puerta de las organizaciones sindicales”.

Jerónimo sostuvo que el plan de acción “se viene cumpliendo al pie de la letra” y advirtió que “seguramente la política se va a poner nerviosa”. También cuestionó a los gobernadores que respaldan la reforma laboral y los calificó como “cómplices de esta traición” por acompañar un proyecto que, según expresó, “va a hacer mucho daño al mundo del trabajo”.

En esa línea, consideró que el peronismo “va a construir una alternativa para volver a conducir los destinos de la Argentina” y que el movimiento obrero será protagonista de ese proceso.

Críticas a la reforma laboral

Por su parte, Jorge Sola remarcó que la CGT realizó “12 movilizaciones y 4 paros” durante la actual gestión y destacó que la central actuó con responsabilidad “manteniendo la paz social” pese a la falta de diálogo.

Al referirse a la reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, sostuvo: “Me cuesta llamar modernización a lo que retrocede 100 años. Nunca es modernizar algo si volvemos para atrás en lo que hemos conseguido”.

Sola también rechazó los cálculos sobre las pérdidas económicas que genera un paro y señaló que el proyecto contempla una reducción de aportes y contribuciones patronales que implicaría una transferencia millonaria de recursos desde los trabajadores hacia el sector financiero.

Advertencia a los diputados

El cierre estuvo a cargo de Octavio Argüello, quien envió un mensaje directo a los legisladores que votarán la iniciativa: “Fíjense lo que van a hacer. No traicionen más a su pueblo. Llegaron por el voto de los trabajadores”.

El dirigente aseguró que el movimiento obrero “no está dispuesto a abandonar ningún tipo de lucha” y reafirmó que el objetivo es defender los derechos laborales y los recursos del país.

Con el alto nivel de adhesión al paro —tanto a nivel nacional como en distritos como Nueve de Julio— la CGT dejó en claro que la medida forma parte de una estrategia que continuará en las próximas semanas en rechazo a la reforma laboral impulsada por el oficialismo.