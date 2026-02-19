jueves, febrero 19, 2026
El Frente de Unidad Docente Bonaerense se sumó al paro nacional con fuerte acatamiento en Nueve de Julio

La medida de fuerza se realiza en rechazo a la reforma laboral, el ajuste en educación y la restitución del FONID. En el distrito, la adhesión alcanzó el 85% en el turno mañana y superó el 78% en los turnos tarde y vespertino

El Frente de Unidad Docente Bonaerense se ha adherido al Paro Nacional qiue se lleva adelante este jueves, en el marco de una jornada de protesta en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, el ajuste en el área educativa y en reclamo por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Desde el Frente señalaron que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional —entre ellas la quita del FONID, la eliminación del presupuesto educativo en lo que respecta a la Educación General Básica y la Educación Técnica, mediante la supresión de los artículos correspondientes de la Ley de Financiamiento Educativo y de la Ley de Educación Técnico Profesional, la falta de convocatoria a la paritaria nacional docente, el recorte del Fondo de Compensación Salarial y las políticas de ajuste vigentes— han generado un fuerte desfinanciamiento en la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, advirtieron que estas decisiones impactan directamente en los salarios docentes y en el sostenimiento del sistema educativo, afectando tanto a trabajadores como a estudiantes.

En el distrito de Nueve de Julio, el nivel de acatamiento a la medida fue significativo: en el turno mañana alcanzó el 85%, mientras que en el turno tarde y vespertino se registró una adhesión del 78%, reflejando un amplio acompañamiento a la jornada de protesta.

