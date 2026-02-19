Del relato al dato: la política en la era del escrutinio permanente

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Vivimos algo más profundo que una seguidilla de crisis. No es solo una época de cambios: es un verdadero cambio de época. Una transformación estructural que redefine cómo entendemos el poder, la representación, la economía y, sobre todo, la relación entre el Estado y los ciudadanos.

Diversos análisis académicos —como los impulsados por la Universidad Torcuato Di Tella— vienen señalando desde hace años que asistimos al agotamiento de un paradigma. El Estado-nación tradicional, las formas clásicas de autoridad y los relatos políticos del siglo XX muestran signos de fatiga. Al mismo tiempo, emergen nuevas demandas sociales atravesadas por la revolución digital, la hiperconectividad y una ciudadanía menos paciente y más informada.

En este contexto, la transparencia ya no es una virtud opcional del buen gobierno. Es el corazón del nuevo contrato social.

Del secreto administrativo al escrutinio permanente

Durante décadas, la información pública fue patrimonio de especialistas. Los ciudadanos votaban cada cierto tiempo y delegaban el control del uso de los recursos. Hoy, esa lógica resulta insuficiente. Las plataformas digitales, el acceso inmediato a datos y la cultura de la participación han modificado radicalmente las expectativas.

La sociedad exige saber —en tiempo real— qué se hace con cada peso del presupuesto, cómo se adjudican las obras, quiénes toman las decisiones y bajo qué criterios. Lo que antes era opacidad tolerada, hoy es sospecha automática.

Este cambio no es superficial: altera el ADN del poder.

El impacto en el Poder Ejecutivo

En el Ejecutivo, la transformación implica pasar de la administración cerrada a la gestión abierta. Presupuestos accesibles, licitaciones transparentes, trazabilidad del gasto y mecanismos de participación ciudadana dejan de ser políticas accesorias para convertirse en condiciones de legitimidad.

El funcionario ya no gobierna solo con mayoría electoral; gobierna bajo monitoreo constante. La transparencia no solo previene la corrupción: redefine la autoridad. Un liderazgo opaco, en este cambio de época, es un liderazgo débil.

El desafío para los cuerpos legislativos

Los parlamentos enfrentan una tensión aún mayor. Históricamente fueron espacios de negociación política reservada, de acuerdos internos y pactos silenciosos. Pero la nueva sensibilidad ciudadana reclama debates abiertos, fundamentos claros y rendición de cuentas permanente.

La ciudadanía no quiere solo leyes: quiere comprender el proceso legislativo, los intereses en juego y las posiciones individuales de cada representante. La legitimidad ya no proviene únicamente del voto, sino de la coherencia pública.

El legislador del siglo XXI debe asumir que cada intervención, cada voto y cada ausencia forman parte de un archivo permanente y accesible.

El Poder Judicial bajo una nueva lupa

Quizás el cambio más profundo atraviese al Poder Judicial. Tradicionalmente amparado en su lenguaje técnico y en la distancia institucional, hoy se ve interpelado por una sociedad que exige claridad, celeridad y explicaciones comprensibles.

La independencia judicial sigue siendo un pilar, pero ya no basta con invocarla. La ciudadanía demanda transparencia en los procesos, criterios de selección claros y acceso abierto a la información. La confianza en la Justicia depende cada vez más de su capacidad de mostrarse imparcial y accesible.

Ruptura del relato y conflicto de valores

Todo cambio de época implica una ruptura narrativa. Los viejos discursos que justificaban la concentración de información o la verticalidad decisional pierden eficacia. Surgen nuevos valores: horizontalidad, colaboración, datos abiertos, participación.

Pero esta transición no es lineal. Genera incertidumbre, resistencia y conflicto. El choque entre estructuras tradicionales y nuevas demandas produce tensión institucional. Muchos actores sienten que “pierden control”; otros perciben que, por fin, recuperan poder ciudadano.

La velocidad digital intensifica esa sensación de vértigo. Como advierten múltiples analistas contemporáneos, cuanto más incierto se percibe el futuro, más evidente se vuelve que estamos ante un quiebre civilizatorio y no ante una simple reforma administrativa.

Transparencia como nuevo paradigma cultural

En definitiva, el cambio de época redefine la forma en que el mundo funciona y se interpreta a sí mismo. No se trata únicamente de modernizar procedimientos, sino de asumir que la opacidad pertenece a un paradigma en retirada.

La transparencia deja de ser una política pública para convertirse en un valor cultural transversal. Atraviesa gobiernos, empresas, organizaciones sociales y también a los propios ciudadanos, que deben asumir un rol activo y responsable en el control de lo público.

El gran desafío no es tecnológico. Es ético e institucional.

Si el siglo XX consolidó el Estado moderno, el siglo XXI parece exigir un Estado abierto. Y en este nuevo escenario, la legitimidad no se hereda ni se presume: se construye, día a día, a la vista de todos.

Ese es, quizás, el verdadero signo de este cambio de época.