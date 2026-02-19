viernes, febrero 20, 2026
General

Confederaciones Rurales Argentinas abre la inscripción para Jonagro 2026

El congreso anual se realizará el 12 de mayo en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. La participación será gratuita y con cupos limitados

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para Jonagro 2026, su congreso anual, que se llevará a cabo el próximo 12 de mayo en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Bajo el lema “Producir para el mundo, competir con inteligencia”, el encuentro convocará a productores, dirigentes, empresarios, técnicos y referentes del ámbito político y económico para analizar los desafíos actuales del sector y debatir propuestas orientadas a fortalecer la competitividad del agro argentino en un escenario internacional cada vez más exigente.

La jornada se desarrollará de 9 a 18 horas y contará con paneles y exposiciones centradas en producción, inserción internacional, innovación, tecnología e inteligencia aplicada al agro. También se abordarán los marcos económicos y normativos necesarios para impulsar un crecimiento sostenible del sector.

Jonagro se ha consolidado como el principal espacio institucional de CRA para promover el diálogo entre el sector productivo y los distintos actores de la sociedad, con una mirada federal y estratégica sobre el desarrollo del país.

La participación será gratuita y con cupos limitados. Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlxaKCh5j0oBuPJuZuyJADsc5RmHFBDZ37L00YJPgwrHf-yw/viewform

Para conocer el programa completo, novedades y toda la información actualizada del congreso, se puede visitar la web oficial del evento: https://jonagro.com.ar/.

Jonagro 2026 se perfila como una instancia clave para debatir cómo producir para el mundo y competir con inteligencia, reafirmando el compromiso del campo con el crecimiento y el futuro de la Argentina.

