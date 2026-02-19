Confederaciones Rurales Argentinas abre la inscripción para Jonagro 2026

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para Jonagro 2026, su congreso anual, que se llevará a cabo el próximo 12 de mayo en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Bajo el lema “Producir para el mundo, competir con inteligencia”, el encuentro convocará a productores, dirigentes, empresarios, técnicos y referentes del ámbito político y económico para analizar los desafíos actuales del sector y debatir propuestas orientadas a fortalecer la competitividad del agro argentino en un escenario internacional cada vez más exigente.

La jornada se desarrollará de 9 a 18 horas y contará con paneles y exposiciones centradas en producción, inserción internacional, innovación, tecnología e inteligencia aplicada al agro. También se abordarán los marcos económicos y normativos necesarios para impulsar un crecimiento sostenible del sector.

Jonagro se ha consolidado como el principal espacio institucional de CRA para promover el diálogo entre el sector productivo y los distintos actores de la sociedad, con una mirada federal y estratégica sobre el desarrollo del país.

La participación será gratuita y con cupos limitados. Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlxaKCh5j0oBuPJuZuyJADsc5RmHFBDZ37L00YJPgwrHf-yw/viewform

Para conocer el programa completo, novedades y toda la información actualizada del congreso, se puede visitar la web oficial del evento: https://jonagro.com.ar/.

Jonagro 2026 se perfila como una instancia clave para debatir cómo producir para el mundo y competir con inteligencia, reafirmando el compromiso del campo con el crecimiento y el futuro de la Argentina.