Comienza la obra de gas en la Escuela Secundaria N° 8 José de San Martín con recursos del Fondo Educativo bonaerense

La Cooperadora de la Escuela Secundaria N° 8 José de San Martín convocó a una conferencia de prensa para unificar la información ante la gran cantidad de consultas recibidas en los últimos días por parte de medios de comunicación y miembros de la comunidad.

La presidenta de la Cooperadora, Cristina Rodríguez, en representación de sus integrantes y de toda la comunidad educativa, expresó sorpresa y profundo malestar por “el trato, las formas y la falta de información” con la que, según señaló, se manejaron tanto el Municipio como el Consejo Escolar respecto a la esperada obra de gas del establecimiento.

Según detallaron, desde mayo de 2025 mantuvieron diversas reuniones con autoridades municipales y del Consejo Escolar, quienes aseguraron en reiteradas oportunidades que la obra se concretaría. Sin embargo, en enero pasado y a través de un concejal que encontró el decreto correspondiente, tomaron conocimiento de que el proyecto había sido dado de baja sin que existiera notificación formal a la institución ni a la Cooperadora.

“Durante todo este tiempo organizamos eventos y realizamos distintas acciones para que la escuela cuente con lo mínimo e indispensable. Somos un grupo de docentes que trabaja fuera de su horario laboral y proyectábamos contar con esta obra para el inicio del ciclo lectivo 2026”, señalaron.

El hecho de haberse enterado de la baja de la obra por intermedio de un tercero, y no por comunicación oficial, fue definido como “un golpe muy duro” que generó indignación y enojo en la comunidad educativa.

Finalmente, informaron que el martes la Cooperativa Eléctrica se comunicó con la escuela para confirmar que dará inicio a los trabajos. Desde la institución agradecieron la predisposición de la entidad, que será la encargada de ejecutar la obra.

Asimismo, remarcaron que nunca recibieron información formal por parte del Municipio ni del Consejo Escolar. “Durante meses solo hubo promesas, versiones y comunicaciones informales. Estas situaciones requieren un trato formal, un compromiso serio y explicaciones claras, que hasta hoy no existieron”, afirmaron.

También señalaron que la Cooperativa había detenido la obra en su momento tras detectar irregularidades en la conexión existente, situación que —según indicaron— fue informada a las autoridades contratantes. No obstante, sostienen que desde esos organismos no recibieron respuesta ni comunicación oficial alguna hasta el reciente anuncio del reinicio de los trabajos.