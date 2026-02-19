ARBA prorrogó el plazo para el pago del Impuesto Inmobiliario hasta el 26 de febrero

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que se extendió hasta el próximo jueves 26 de febrero el plazo para abonar en término la cuota 1 y el pago anual del Impuesto Inmobiliario Urbano, tanto para la planta edificada como para la baldía.

La medida alcanza a miles de contribuyentes bonaerenses y tiene como objetivo brindar más tiempo para cumplir con las obligaciones tributarias y acceder a las bonificaciones previstas para el ejercicio 2026, en el marco de una política que busca reconocer el buen cumplimiento y fortalecer la cultura tributaria.

El vencimiento original estaba previsto para el jueves 19 de febrero, según el cronograma inicial difundido por el organismo. En tanto, la cuota 1 y el pago anual del Impuesto Inmobiliario Rural vencerán el 17 de marzo, sin modificaciones hasta el momento.

Cuáles son los descuentos vigentes

Desde ARBA detallaron que quienes opten por cancelar el monto anual completo antes del nuevo vencimiento podrán acceder a un descuento del 15%, siempre que la partida no registre deudas.

Por su parte, quienes elijan abonar en cuotas podrán obtener una bonificación del 10% en cada vencimiento, siempre que mantengan un buen comportamiento fiscal. Para acceder a este beneficio, no deberán registrar deudas exigibles de años anteriores no prescriptos y deberán pagar dentro del plazo establecido.

Ambos beneficios se aplican con cualquier medio de pago, incluyendo débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Cómo pagar el Impuesto Inmobiliario

Para realizar el pago, los contribuyentes pueden ingresar al sitio oficial de ARBA (www.arba.gob.ar), en la sección “Pagar”, donde es posible:

Abonar con tarjeta de crédito.

Generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

Descargar la boleta para pagar de manera presencial en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos.

De esta manera, el organismo bonaerense otorgó una semana adicional para que los contribuyentes regularicen su situación y accedan a los beneficios por cumplimiento en tiempo y forma.