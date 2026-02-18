Gobernadores provinciales rechazan la reforma laboral

- Advertisement -

Seis gobernadores de provincias argentinas expresaron su pleno rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional, calificándolo como un intento de “desmantelamiento de derechos conquistados” y una “precarización” de las condiciones laborales. En un comunicado conjunto, los gobernadores de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa argumentaron que la reforma no moderniza el sistema laboral, sino que lo debilita, en un contexto de creciente incertidumbre laboral y económica. La propuesta oficial, presentada como “modernización”, en realidad “debilita derechos individuales y colectivos” y se impulsa en un marco de política económica que ha provocado caída de la actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y aumento del desempleo. Los gobernadores sostienen que la informalidad laboral no se resuelve recortando derechos, sino mediante políticas activas de desarrollo productivo, incentivos a la formalización y una estrategia económica que promueva la producción y la generación de empleo de calidad. La reforma laboral propuesta por el gobierno nacional es vista como un retroceso en materia de protección laboral y un intento de consolidar la desprotección. Los gobernadores convocan a todas las fuerzas políticas a defender el sistema de derechos sociales y laborales construido a lo largo de décadas y a promover un debate democrático y respetuoso sobre la modernización del sistema laboral.