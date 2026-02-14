sábado, febrero 14, 2026
22.2 C
Nueve de Julio
sábado, febrero 14, 2026
22.2 C
Nueve de Julio
EducaciónGeneral

La facultad de ingeniería de la UNLP recibe a los ingresantes 2026

La charla, a cargo del decano Marcos Actis y la profesora Rossana Di Domenicantonio, contó con la presencia de cerca de 300 personas en el Edificio de Electrotecnia y 185 conexiones online

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) realizó una reunión informativa para padres y familiares de alumnos ingresantes 2026, con el objetivo de brindar información sobre las carreras y servicios que ofrece la institución. La charla, a cargo del decano Marcos Actis y la profesora Rossana Di Domenicantonio, contó con la presencia de cerca de 300 personas en el Edificio de Electrotecnia y 185 conexiones online. Se abordaron temas como la cantidad de materias, modalidades de cursada y oportunidades laborales. “Las ingenierías son carreras complejas que requieren esfuerzo y dedicación, pero con el apoyo de las familias y la institución, los estudiantes pueden alcanzar sus objetivos”, destacó Actis. La Facultad ofrece 13 carreras en diferentes áreas y cuenta con servicios de becas, espacios de estudio y actividades de esparcimiento. La reunión fue un espacio de intercambio y reflexión, donde se abordaron temas de interés para las familias. Con alrededor de 1.950 alumnos inscriptos, la Facultad de Ingeniería busca brindar apoyo y orientación a los ingresantes en esta primera etapa de su formación.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6133

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR