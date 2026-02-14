La facultad de ingeniería de la UNLP recibe a los ingresantes 2026

- Advertisement -

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) realizó una reunión informativa para padres y familiares de alumnos ingresantes 2026, con el objetivo de brindar información sobre las carreras y servicios que ofrece la institución. La charla, a cargo del decano Marcos Actis y la profesora Rossana Di Domenicantonio, contó con la presencia de cerca de 300 personas en el Edificio de Electrotecnia y 185 conexiones online. Se abordaron temas como la cantidad de materias, modalidades de cursada y oportunidades laborales. “Las ingenierías son carreras complejas que requieren esfuerzo y dedicación, pero con el apoyo de las familias y la institución, los estudiantes pueden alcanzar sus objetivos”, destacó Actis. La Facultad ofrece 13 carreras en diferentes áreas y cuenta con servicios de becas, espacios de estudio y actividades de esparcimiento. La reunión fue un espacio de intercambio y reflexión, donde se abordaron temas de interés para las familias. Con alrededor de 1.950 alumnos inscriptos, la Facultad de Ingeniería busca brindar apoyo y orientación a los ingresantes en esta primera etapa de su formación.