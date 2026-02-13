French pegó primero en el inicio de la fecha

La decimocuarta fecha del Torneo A de la Liga Nuevejuliense comenzó con el triunfo de Atlético French por 2 a 1 sobre San Agustín. En un encuentro intenso, el conjunto visitante se quedó con tres puntos valiosos gracias a los goles de Lucas Rodríguez y Santiago Molina, mientras que Nicolás Longarini, de penal, había marcado para el local.

Con este resultado, French suma tres unidades clave en su pelea por ingresar a la Fase II y mete presión en la parte alta de la tabla.

Viernes – 21:00 hs

San Agustín 1 – Atlético French 2

(Goles: Nicolás Longarini -p-; Lucas Rodríguez y Santiago Molina)

Domingo

San Martín vs. El Fortín

Arbitraje: María Radiciotti

El conjunto santo buscará recuperarse tras la caída ante el Albinegro, mientras que El Fortín intentará aprovechar el momento para escalar posiciones.

Atlético Patricios vs. Atlético 9 de Julio

Arbitraje: Walter Medrano

Duelo clave para dos equipos que llegan golpeados y necesitan sumar para no perder terreno en la tabla.

La Niña vs. Once Tigres

Arbitraje: Ricardo Tripulillo

Ambos vienen de buenas actuaciones y prometen un partido dinámico y con situaciones de gol.

Lunes (Carnaval) – 20:30 hs

Atlético Naón vs. Atlético Quiroga

El líder absoluto del torneo, Atlético Naón (28 pts), recibirá a Quiroga en un partido determinante para sostener la cima. El conjunto local intentará hacerse fuerte en casa ante un rival que pelea por mantenerse en zona de clasificación.

Agustín Álvarez vs. Libertad

Arbitraje: Guillermo Bonello

El Rojo del Palomar llega en alza tras dos victorias consecutivas, mientras que Libertad buscará reponerse de su última derrota.

Tabla de posiciones – Torneo “A”

Atlético Naón – 28 pts Atlético San Martín – 27 pts Once Tigres – 24 pts Libertad – 22 pts San Agustín – 21 pts Atlético French – 20 pts Atlético Quiroga – 18 pts Atlético 9 de Julio – 17 pts Atlético Patricios – 15 pts El Fortín – 11 pts Agustín Álvarez – 10 pts La Niña – 9 pts

Con el primer partido ya disputado y el resto de la fecha por jugarse, el Torneo A entra en una etapa decisiva. La pelea por los primeros puestos y la clasificación a la Fase II promete emociones fuertes en cada cancha.