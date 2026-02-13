French pegó primero en el inicio de la fecha

La decimocuarta fecha del Torneo A de la Liga Nuevejuliense comenzó con el triunfo de Atlético French por 2 a 1 sobre San Agustín. En un encuentro intenso, el conjunto visitante se quedó con tres puntos valiosos gracias a los goles de Lucas Rodríguez y Santiago Molina, mientras que Nicolás Longarini, de penal, había marcado para el local.
Con este resultado, French suma tres unidades clave en su pelea por ingresar a la Fase II y mete presión en la parte alta de la tabla.
Viernes – 21:00 hs
San Agustín 1 – Atlético French 2
(Goles: Nicolás Longarini -p-; Lucas Rodríguez y Santiago Molina)
Domingo
San Martín vs. El Fortín
Arbitraje: María Radiciotti
El conjunto santo buscará recuperarse tras la caída ante el Albinegro, mientras que El Fortín intentará aprovechar el momento para escalar posiciones.
Atlético Patricios vs. Atlético 9 de Julio
Arbitraje: Walter Medrano
Duelo clave para dos equipos que llegan golpeados y necesitan sumar para no perder terreno en la tabla.
La Niña vs. Once Tigres
Arbitraje: Ricardo Tripulillo
Ambos vienen de buenas actuaciones y prometen un partido dinámico y con situaciones de gol.
Lunes (Carnaval) – 20:30 hs
Atlético Naón vs. Atlético Quiroga
El líder absoluto del torneo, Atlético Naón (28 pts), recibirá a Quiroga en un partido determinante para sostener la cima. El conjunto local intentará hacerse fuerte en casa ante un rival que pelea por mantenerse en zona de clasificación.
Agustín Álvarez vs. Libertad
Arbitraje: Guillermo Bonello
El Rojo del Palomar llega en alza tras dos victorias consecutivas, mientras que Libertad buscará reponerse de su última derrota.
Tabla de posiciones – Torneo “A”
Atlético Naón – 28 pts
Atlético San Martín – 27 pts
Once Tigres – 24 pts
Libertad – 22 pts
San Agustín – 21 pts
Atlético French – 20 pts
Atlético Quiroga – 18 pts
Atlético 9 de Julio – 17 pts
Atlético Patricios – 15 pts
El Fortín – 11 pts
Agustín Álvarez – 10 pts
La Niña – 9 pts
Con el primer partido ya disputado y el resto de la fecha por jugarse, el Torneo A entra en una etapa decisiva. La pelea por los primeros puestos y la clasificación a la Fase II promete emociones fuertes en cada cancha.