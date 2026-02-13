Atlético Naón, el líder, buscará afianzarse en la cima ante Atlético Quiroga

- Advertisement -

El Club Atlético Naón, líder absoluto del torneo, recibirá a Atlético Quiroga en un partido fundamental para mantener su posición. Jugarán el lunes de Carnavala las 2030,con arbitraje de El conjunto local, que ha demostrado gran solidez en su estadio, buscará sumar tres puntos cruciales para no ceder ante la presión de sus perseguidores. Por su parte, Atlético Quiroga llega con la necesidad de conseguir una victoria para no alejarse de los primeros puestos y seguir peleando por un lugar en la Fase II.

“Jugamos en casa, y sabemos lo importante que es ganar para afianzarnos. Este es un partido clave, y estamos mentalizados en que debemos sumar de a tres”, comentó el técnico de Naón, quien confía en el potencial de su equipo para mantener el liderazgo.

San Martín y El Fortín, a la caza de la victoria tras tropiezos recientes

En otro de los encuentros destacados, San Martín recibirá a El Fortín. Serà esre domingo con arbitraje de María Radiciott. Los locales llegan de una dura derrota ante el Albinegro, lo que generó algunas dudas sobre su rendimiento en lo que va del torneo. Sin embargo, el cuerpo técnico y los jugadores han trabajado arduamente durante la semana para corregir los errores y recuperar la confianza de cara al partido. La urgencia de una victoria es clara, ya que San Martín necesita sumar para no perder terreno en la tabla de posiciones.

El Fortín, por su parte, no será un rival fácil. El equipo está decidido a sorprender en el estadio local y sacar ventaja de las dudas de su adversario. Tras un inicio irregular, El Fortín buscará dar el golpe y recuperar terreno en la clasificación.

San Agustín y Atlético French, duelo de triunfadores

San Agustín y Atlético French se enfrentarán en un partido que promete ser vibrante. Con arbitraje de Julio Marquez será el delanta de la facha ya que jugarán el viernes a las 21hs. Ambos equipos llegan con la moral alta tras sendos triunfos abultados, lo que genera grandes expectativas sobre el encuentro. San Agustín, que ha mostrado un juego sólido y equilibrado, espera aprovechar la localía para sumar de a tres y continuar con su lucha por los primeros puestos.

Atlético French, por su parte, también buscará imponerse para mantenerse en la pelea por la clasificación a la Fase II. Con jugadores en gran forma, el equipo llega con la intención de robar puntos importantes en un estadio siempre difícil.

Atlético Patricios y Atlético 9 de Julio, en busca de la redención

Otro partido que acaparará la atención será el de Atlético Patricios, que recibirá a Atlético 9 de Julio este domingo con arbitraje de Walter Medrano. Ambos equipos llegan al encuentro con derrotas recientes, lo que le da aún más morbo al partido. La necesidad de ganar es urgente para ambos, y el choque promete ser muy parejo, con los dos equipos dispuestos a dejar todo en la cancha para volver al camino de la victoria.

El técnico de Atlético Patricios expresó: “Sabemos que es un partido clave para no perder la oportunidad de entrar a la Fase II. Los chicos están con muchas ganas de dar vuelta la página y salir a ganar.”

La Niña recibe a Once Tigres en un duelo de goles y emociones

La Niña, que llega de una importante victoria, será local ante Once Tigres, equipo que también atraviesa un buen momento tras su triunfo con varios goles en la última fecha. La moral de ambos equipos está alta, lo que augura un partido con mucho ritmo y ocasiones de gol. El cotejo serà este domingocon arbitraje de Rivardo Tripulillo.

“Venímos de una gran victoria y estamos con confianza. Nos enfrentamos a un rival muy competitivo, pero sabemos que jugando en casa tenemos que ser fuertes. Vamos por los tres puntos”, afirmó el capitán de La Niña, quien resaltó la importancia de aprovechar la localía.

Agustín Álvarez y Libertad, un encuentro lleno de pasiones

Por último, Agustín Álvarez será local ante Libertad, en lo que promete ser uno de los partidos más apasionantes de la fecha. Se jugrá el lunes de Carnaval y el arbitro será Guillermo Bonello.El Rojo del Palomar llega con el ánimo por las nubes tras dos victorias consecutivas, mientras que Libertad, que sufrió una derrota en la última jornada, buscará reponerse rápidamente.

“Tenemos mucha confianza en lo que venimos haciendo. El grupo está muy unido y sabemos que enfrentamos a un gran rival, pero estamos preparados para este desafío”, declaró el entrenador de Agustín Álvarez.

Por su parte, el técnico de Libertad aseguró: “Las derrotas son parte del fútbol. Vamos a corregir lo que haya que corregir y salir con todo para ganar.”

El Torneo sigue caliente

Con la decimocuarta fecha, los equipos empiezan a definir sus objetivos a futuro. Algunos luchan por mantenerse en los primeros puestos, mientras que otros pelean por evitar la caída a la parte baja de la tabla. Lo cierto es que este fin de semana, la Liga Nuevejuliense tendrá una nueva jornada cargada de emociones, pasión y, por supuesto, fútbol de alto nivel.

Tabla de posiciones – Torneo “A”