La deuda invisible: cuando el Estado somos todos

Hay números que, más allá de su frialdad, invitan a pensar. En Nueve de Julio, la deuda acumulada por tasas e impuestos municipales supera los 5.797 millones de pesos. En un presupuesto comunal proyectado para 2026 de más de 37.500 millones, ese monto representa más del 15%. No es un detalle técnico ni una cifra lejana: es una señal.

Detrás de esos números no hay villanos ni héroes. Hay una realidad compleja que interpela tanto al Estado local como a la comunidad. Porque el municipio no es un ente abstracto: es la herramienta que tenemos para organizarnos, sostener servicios, planificar obras y mejorar la calidad de vida cotidiana.

La deuda se distribuye en múltiples tributos —tasa de servicios urbanos, red vial, pavimento, seguridad e higiene, servicios sanitarios, derechos de construcción, patente automotor— y refleja, en gran parte, dificultades económicas reales. Nadie desconoce el contexto. Pero también revela algo más profundo: una relación desgastada entre el ciudadano y el Estado.

Con frecuencia exigimos respuestas inmediatas, calles en mejor estado, más iluminación, más seguridad, más servicios. Y es legítimo hacerlo. Pero rara vez nos detenemos a pensar que esas respuestas dependen, en gran medida, de un esfuerzo compartido. El Estado municipal no genera recursos por sí solo: los administra y los transforma en obras y servicios a partir de lo que la comunidad aporta.

Si esas obligaciones estuvieran al día, Nueve de Julio podría avanzar con mayor rapidez en inversiones concretas: renovar equipamiento, ejecutar obras estructurales, ampliar servicios esenciales. No se trata de castigar al que no puede, sino de asumir que cada aporte cuenta y vuelve, tarde o temprano, en forma de mejoras para todos.

Tal vez el desafío no sea solo recaudar más, sino reconstruir un sentido de corresponsabilidad. Entender que pagar una tasa no es un favor al municipio, sino una forma de participación cívica. Que el Estado no es “otro”, sino un reflejo de nuestras decisiones colectivas.

Pensar la deuda municipal como una deuda social puede ayudarnos a cambiar la mirada. No desde la culpa, sino desde la conciencia. Porque un distrito que crece no se construye solo con reclamos, sino también con compromiso que alcanza a todos los habitantes.

*Director-creador del Grupo-Multimedios Cadena Nueve-Periodista-Abogado-Consultor de Medios-Autor de: ‘Delitos en la Prensa’-La Plata,1983-‘La Noticia en Imagen’, Pamplona 1991-‘Lo Mejor de Dios, Ellas’, El Remanso, 2007-