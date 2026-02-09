PJ bonaerense: Bragado es un los distritos donde se sellaron listas de unidad

- Advertisement -

Con la nueva conducción del Partido Justicialista (PJ) bonaerense ya confirmada, las últimas horas estuvieron marcadas por negociaciones contrarreloj para sellar acuerdos en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Si bien hubo tensiones y pulseadas internas, en la mayoría de los municipios se logró consensuar listas únicas, lo que permitió desactivar elecciones internas previstas para el próximo 15 de marzo.

En el distrito de Bragado, el peronismo logró cerrar una lista de unidad que integra a todos los sectores internos. El intendente Sergio Barenghi, alineado con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), encabezará la nómina y quedará al frente del Partido Justicialista local.

La vicepresidencia estará a cargo de Darío Duretti, ex diputado provincial y actual funcionario del Ministerio de Gobierno bonaerense que conduce Carlos Bianco, lo que refuerza el vínculo del armado local con el esquema político del gobernador Axel Kicillof.

El acuerdo permitió consolidar una conducción consensuada, en sintonía con el proceso de unidad que el PJ bonaerense viene impulsando tras la normalización partidaria a nivel provincial.

Entre los primeros distritos en cerrar acuerdos se destacó General Belgrano, donde se impuso una lista alineada con el gobernador Axel Kicillof. Allí, la nómina “Unidad Peronista Belgranense” está encabezada por Julio Torrada, referente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), acompañado por Clara Rodríguez.

En Escobar, el intendente Ariel Sujarchuk será el nuevo titular del PJ local. Aunque no integra formalmente el MDF, es uno de los jefes comunales que viene respaldando al mandatario bonaerense. Su lista incluye como vicepresidente al diputado Leonardo Moreno, y como candidata a congresal a la jefa de asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, lo que representa un nuevo punto para el kicillofismo.

Otro de los distritos clave fue Quilmes, donde la intendenta Mayra Mendoza encabezará la lista única del PJ local. Al anunciar su postulación, sostuvo que “de cara a lo que sigue, debemos profundizar el camino de unidad y pluralismo que nos permitió llegar hasta acá y seguir ampliando nuestra representación”.

La unidad también se replicó en Benito Juárez, con el intendente kicillofista Julio Marini al frente de la nómina; en Presidente Perón, donde el MDF alcanzó un acuerdo con la intendenta massista Blanca Cantero; y en Luján, donde el camporista Leonardo Boto continuará presidiendo el partido.

En José C. Paz, el histórico intendente Mario Ishii liderará la lista de consenso, secundado por Pablo Mansilla, mientras que en La Plata todo quedó encaminado para que el alcalde Julio Alak asuma la conducción del PJ local con el respaldo de todos los sectores, desplazando a La Cámpora de la presidencia que ocupaba Ariel Archanco.

La lista de unidad también se consolidó en Villa Gesell, encabezada por el intendente Gustavo Barrera, máximo referente del kicillofismo en la Quinta Sección Electoral, quien logró evitar una interna tras las amenazas del ex jefe comunal Jorge Rodríguez Erneta.

En Malvinas Argentinas, el intendente Leonardo Nardini retuvo la presidencia del PJ local y, además, fue ratificado como presidente de la Junta Electoral partidaria provincial.

Otros distritos donde se sellaron acuerdos de unidad incluyen Rojas, con Ramiro Baguear al frente; Lomas de Zamora, donde la ministra de Ambiente bonaerense Daniela Vilar presidirá el PJ local; Olavarría, con la continuidad del cristinista Federico Aguilera; Azul, con el camporista Nelson Sombra; Bolívar, encabezado por Franco Canepare; General Alvear, Capitán Sarmiento, Necochea, San Isidro, Ituzaingó, Salto, Avellaneda, Tapalqué, Mercedes, Dolores y Castelli, entre otros.

En algunos pocos distritos, como Lanús, se presentaron más de una lista, aunque finalmente sólo quedó oficializada la que encabeza el intendente Julián Álvarez.

De esta manera, el PJ bonaerense logró mostrar una fuerte señal de cohesión territorial tras el acuerdo provincial, con una amplia mayoría de listas de unidad que buscan fortalecer al partido de cara al escenario político y electoral que se avecina