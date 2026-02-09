Justicialismo bonaerense: 31 distritos han presentado dos o más listas y en varios es posible las urnas

- Advertisement -

Luego de que Axel Kicillof aceptara la propuesta de Máximo Kirchner para presidir el Partido Justicialista bonaerense, el acuerdo alcanzado a nivel provincial no logró replicarse en todos los distritos.

Nueve de Julio es uno de ellos como adelantara Cadena Nueve.

De todo el territorio, en al menos 31 se presentaron dos o más listas para competir por la conducción de los Consejos locales del PJ.

Los casos más llamativos se registraron en General Pueyrredon, Lobería y Junín, donde se inscribieron tres listas en cada distrito, marcando el récord de competencia interna. En el resto de los municipios en disputa, la puja se dará entre dos boletas.

Uno de los focos de conflicto es 25 de Mayo, donde se presentaron dos listas claramente identificadas con los principales espacios del peronismo bonaerense. Por un lado, la nómina encabezada por Mateo Quattrini, referente de La Cámpora; y por el otro, la propuesta liderada por José Luis Canullan, del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), impulsada por el exintendente kicillofista Hernán Ralinqueo.

Una situación similar se vive en Saladillo, donde se postula al concejal Diego Yanson de La Cámpara, mientras que el MDF lleva como candidato a Fabián Salguero, responsable local de la Casa de la Provincia.

También habrá competencia en Roque Pérez. Allí se enfrentarán la lista encabezada por Eliana Gasparini, hija del histórico exintendente Juan Carlos “Chinchu” Gasparini y respaldada por una confluencia de sectores massistas y kirchneristas, contra la nómina liderada por Homero Salas, referente del MDF y con apoyo del exintendente José Luis Horna.

De no mediar acuerdos de último momento o impugnaciones que modifiquen el escenario, los municipios que podrían ir a internas son: General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Moreno, Morón, Navarro, San Miguel, Tigre, Baradero, Colón, Pergamino, Ramallo, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, Zárate, Lanús, Magdalena, Presidente Perón, Chivilcoy, Lincoln, Nueve de Julio, Balcarce, La Costa, Adolfo Alsina, Tornquist, Roque Pérez, Saladillo y 25 de Mayo, además de Junín, General Pueyrredon y Lobería, que presentan tres listas cada uno.

Ahora será tarea de la Junta Electoral del PJ analizar la documentación presentada y resolver eventuales impugnaciones, en el marco de un cronograma que desembocará en los comicios internos del domingo 15 de marzo de 2026, fecha en la que el peronismo bonaerense pondrá a prueba su cohesión territorial.