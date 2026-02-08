Indemnización histórica de $4.200 millones por una tragedia vial en ruta 5 cerca de Suipacha

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El 4 de diciembre de 2012, una tragedia vial sacudió a la comunidad de Suipacha, en la provincia de EBuenos Aires. En el kilómetro 127 de la Ruta Nacional Nº 5, un respaldo de cama mal asegurado se desprendió de la caja de una camioneta, cruzó al carril contrario y atravesó el parabrisas de otro vehículo. El impacto causó la muerte inmediata de Pablo Binetti, conductor de una Toyota Hilux, titular de la Cooperativa de Vivienda de Luján (COVILU), dejó un doloroso saldo que aún perdura.

A más de una década de este trágico accidente, la justicia ha dictado una indemnización millonaria que sienta un precedente histórico en la provincia. La sentencia estableció una indemnización de $4.200 millones al responsable del siniestro, lo que se convierte en la indemnización más alta impuesta a un particular en la provincia de Buenos Aires. Esta cifra ha generado un fuerte impacto, no solo por su magnitud, sino también por las lecciones legales que deja para todos los conductores.

El responsable del accidente, Diego Martín Tufillaro, quien en ese momento era subcomisario, transportaba el mobiliario sin las medidas de seguridad adecuadas. El respaldo de cama que causó la tragedia no estaba sujeto correctamente, lo que provocó que se desprendiera y provocara la muerte de Binetti. La tragedia ocurrió cerca del predio de la Sociedad Rural de Suipacha, y fue rápidamente atribuido a una falta de negligencia en el manejo de la carga.

La negligencia detrás del accidente

Según el abogado Emmanuel Langone, que siguió el caso durante los 13 años, este incidente no fue un simple “accidente”, sino un claro ejemplo de negligencia. “El respaldo de cama se desprendió y atravesó el parabrisas del otro vehículo, impactando directamente contra el conductor. La muerte fue inmediata. Esto no fue azar, fue negligencia”, sostuvo Langone.

El proceso judicial fue largo y complicado. En 2025, la Sala III de la Cámara de Apelación de Mercedes confirmó el fallo y dictó que el siniestro fue causado por un mal estibaje de la carga, sumado a la falta de un seguro adecuado para la carga y descarga. El fallo también determinó que la aseguradora no cubría los daños provocados por los objetos transportados, lo que dejó al conductor responsable enfrentando la deuda millonaria.

La magnitud de la indemnización

La indemnización inicialmente fue fijada en 3,6 millones de pesos en 2014, pero con los años, la cifra fue actualizándose por rubros e intereses, hasta superar los $4.200 millones. Este monto puede dejar al responsable de la tragedia en una situación económica insostenible, pues no solo enfrenta una deuda millonaria, sino que también se enfrenta a la posibilidad de perder todos sus bienes.

Una lección para los conductores

Para Langone, el caso es un claro recordatorio para todos los conductores: “Una carga mal asegurada no solo puede provocar una tragedia irreparable, también puede dejarte sin cobertura y con una deuda imposible de pagar”.

En un país donde los accidentes de tránsito siguen siendo una preocupación constante, esta tragedia resalta la importancia de cumplir con todas las normativas y asegurar adecuadamente cualquier carga transportada.

Este caso se convierte en un hito judicial, no solo por la magnitud de la indemnización, sino también como una advertencia para aquellos que manejan cargas pesadas y podrían, inadvertidamente, poner en peligro la vida de otros.