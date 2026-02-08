El PJ de Nueve de Julio irá a internas tras fracasar el intento de lista de unidad

- Advertisement -

El Partido Justicialista de Nueve de Julio se encamina a una elección interna luego de que no lograra concretarse un acuerdo de unidad entre los distintos sectores del peronismo local. Con el cierre del plazo de presentación de listas, ya son dos las nóminas formalizadas para disputar la conducción partidaria.Lo hicieron en la sedel partido en Matheu casi Hipolito Yrigoyen de CABA.

Por un lado, se encuentra la lista que impulsa a Cristian Martín, exconcejal y la abogada Giselle Morel, como vicepresidenta, referentes del espacio que reúne varios sectores internos, surgida a partir de un fuerte intento de consenso que buscó romper con viejas estructuras y consolidar un proyecto colectivo. El Secretario General, es Gabriel Castiglione.

Sin embargo, diferencias internas de último momento impidieron cerrar la unidad, que que podría llegar el martes 10.

En paralelo, se conformó una Lista de Renovación, encabezada por Augusto Ippoliti como presidente y la abogada Carolina Navarro como vicepresidenta. Se trata de un espacio integrado mayoritariamente por jóvenes militantes y profesionales, que plantea una renovación generacional del peronismo nuevejuliense, combinada con la experiencia de Eduardo Cerdeira, quien ocupa el cargo de secretario general.

Desde esta segunda lista destacan una postura de oposición explícita al presidente Javier Milei y a La Libertad Avanza, además de un posicionamiento crítico hacia la gestión municipal de la intendenta María José Gentile. Además, acompañan al Gobernador en todo, como mandatario y presidente del partido.

En tanto, el sector que impulsa a Cristian Martín manifiesta su alineamiento con el proyecto político del gobernador Axel Kicillof, con el objetivo de fortalecer un peronismo organizado y con vocación de gobierno en el distrito, creando en consenso un proyecto de gobierno local pensando en ‘Nueve de Julio de Progreso’.

Pese a que las negociaciones por una lista de unidad se mantuvieron abiertas hasta último momento, las diferencias no pudieron saldarse y el PJ local deberá definir su conducción a través del voto de los afiliados.

De esta manera, el justicialismo de Nueve de Julio ingresa en una etapa clave, donde la elección interna aparece como el mecanismo para resolver las disputas y delinear el rumbo político del partido de cara al futuro. Será el 15 de marzo.

No obstante, en las próximas 48 hs., puede surgir la unidad, toda vez que las presentaciones ‘Están sujetas a Revisión’ y ello significa que puede quedar una sola lista.

Recordemos que a nivel Provinica, un acuerdo de este sabado deja en la condución del PJ a Axel Kicillof acompañado de Verónica Magario y Maximo Kichner como Ptresidente del Congreso Partidario.