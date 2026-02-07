Otra lista se conformó para conducir el justicialismo nuevejuliense

- Advertisement -

Con la negociación de unidad abierta pero sin acuerdo cerrado, el justicialismo de Nueve de Julio ya cuenta con dos listas oficialmente presentadas para disputar la conducción partidaria. A la nómina impulsada por distintos sectores que promueven a Cristian Martín, cuya conformación fue adelantada por CN, se suma ahora una Lista de Renovación que terminó de conformarse entre el viernes y este sábado y será elevada este domingo a las autoridades partidarias en La Plata.

La nueva lista tiene como principales referentes a Augusto Ippoliti, propuesto como presidente, y Carolina Navarra como vicepresidenta, ambos jóvenes profesionales que encarnan una apuesta explícita por el reEduardo Cerdeiracambio generacional. La conducción se completa con la experiencia de Eduardo Cerdeira como secretario general, buscando equilibrar renovación y trayectoria política.

Desde este espacio destacan que se trata de un grupo integrado mayoritariamente por jóvenes militantes, con el objetivo de impulsar una transformación profunda del peronismo local, con caras nuevas en los liderazgos y un mensaje político claro.

En ese sentido, la lista fija una posición de oposición explícita al presidente Javier Milei y a La Libertad Avanza en el distrito, al tiempo que plantea cuestionamientos y señalamientos críticos hacia la gestión municipal de la intendenta María José Gentile.

Con este escenario, el PJ nuevejuliense ingresa en una etapa de definiciones clave, donde la posibilidad de una lista de unidad sigue latente, pero con dos proyectos ya formalizados que expresan miradas distintas sobre el presente y el futuro del peronismo local.