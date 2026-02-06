Kicillof acepta presidir el PJ bonaerense, pero pide acompañamiento de los órganos de conducción

- Advertisement -

La negociación entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner para evitar una elección interna en el Partido Justicialista (PJ) bonaerense ha avanzado, pero aún no está completamente cerrada.

El principal punto de conflicto ya no es la presidencia del partido, sino la integración de los órganos de conducción, como el Consejo y el Congreso, que son esenciales para el ejercicio real del poder dentro del PJ.

Lo que sucede en el ambito provincial, está ocurriendo en casi todos los distritos de la provincia.

Según supo CN, Kicillof está dispuesto a asumir la presidencia del partido como una medida de unidad, en un intento por superar el veto mutuo que existió entre los sectores más importantes del peronismo bonaerense. Sin embargo, el gobernador pide que los dos principales órganos de dirección del partido estén alineados con su liderazgo. De ello surgirá el proceso de trabajo muy importante en todo el ambito bonaerense para presentar un programa de trabajo con miras al posesionamiento en 2026 y presentar un proyecto de gobierno en 2027, integrado en todos los distritos.

A horas del vencimiento del plazo para la presentación de listas, el clima es de alta tensión. Kicillof ha reunido nuevamente a los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), su corriente interna, para acelerar las definiciones. El acuerdo podría cerrarse antes del domingo, ya que el 8 de febrero es la fecha límite para las presentaciones oficiales.

Una fuente cercana al gobernador expresó su preocupación por posibles “exigencias de último momento” del sector de La Cámpora, lo que podría frustrar el acuerdo, recordando los roces previos que casi hundieron el acuerdo electoral en septiembre de 2022.

Aunque Kicillof parece haber logrado el consentimiento en cuanto a la presidencia, el futuro del PJ bonaerense dependerá de los acuerdos sobre la distribución del poder en los órganos partidarios.

Si las condiciones del gobernador no se cumplen, todo el acuerdo podría venirse abajo.

En Nueve de Julio se trabaja en una inicitiva de unidad donde solo un sector estaría dificultando el cierre de una lista de consenso para un desarrollo en conjunto para un peronismo unido, con exigencias que se diferenciarían de las deciciones de las otras corrientes y agrupaciones que pusieron el justicialismo por encima de los intereses personales, de tal manera que desde el trabajo en conjunto surjan los lideraznos naturalemnte sin imposicionees, por consenso y servicio.