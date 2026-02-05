Kicillof se reunió con sectores productivos en Patagones: “El modelo de país del gobierno Nacional no es federal ni productivo”

- Advertisement -

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con representantes de la industria y diferentes sectores productivos de la región en el municipio de Patagones. La reunión, que contó con la presencia de más de 250 personas, tuvo como objetivo analizar el impacto de las medidas económicas del Gobierno nacional en la región. Durante su discurso, Kicillof criticó las políticas económicas del Gobierno nacional, afirmando que “el modelo de país del Gobierno nacional no es federal ni productivo y no le sirve al comercio ni al turismo”. También destacó que la Argentina ha cerrado 20 mil empresas, perdido 270 mil puestos de trabajo y visto una caída del consumo de casi 30 puntos. El Gobernador también inauguró el nuevo edificio del Jardín de Infantes N°910, que cuenta con tres aulas, cocina, SUM y patio. “La educación inicial es la única parte de la trayectoria educativa que no se puede reponer en otra etapa de la vida”, sostuvo la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi. Además, Kicillof visitó el nuevo Acceso Irigoyen y las obras de revalorización del Muelle Mihanovich, y recorrió los avances de la nueva planta depuradora de líquidos cloacales, que fue reactivada tras su paralización por decisión del Gobierno nacional.