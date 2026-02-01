Ampliación del Estacionamiento Medido: muchos vecinos desconocen los cambios con la nueva ordenanza

En una nueva medida para mejorar la circulación y el uso eficiente del espacio urbano, el Concejo Deliberante de Nueve de Julio aprobó la Ordenanza N.º 7472/2025, que amplía el área de aplicación del Estacionamiento Medido (SEM) en la ciudad. Esta modificación se formalizó tras un proceso de análisis y revisión, considerando las necesidades planteadas por los vecinos y comerciantes locales. Fue a fines de diembre 2025.
El Servicio de Estacionamiento Medido, implementado originalmente en 2015 a través de la Ordenanza N.º 5529, ha experimentado un aumento en la demanda por parte de usuarios, comerciantes y frentistas que observan la necesidad de extender la zona del SEM para mejorar la rotación de vehículos y, por ende, la disponibilidad de espacios de estacionamiento.
¿Qué Cambia con la Nueva Ordenanza?
Con la sanción de la Ordenanza N.º 7472/2025, se modifica el artículo 3 de la anterior normativa, que delimitaba una zona específica para el estacionamiento medido en el centro de la ciudad.
La medida tiene como objetivo facilitar la rotación de vehículos en estas zonas comerciales y de alta circulación, optimizando el uso del espacio público y favoreciendo tanto a los comerciantes como a los visitantes que concurren a estos sectores.
La ampliación del área de estacionamiento medido responde a inquietudes planteadas por vecinos y frentistas de diversas calles, como La Rioja, Libertad y Av. Mitre, quienes habían solicitado formalmente la inclusión de sus calles en el SEM debido a la alta concentración de actividad comercial. La medida busca también evitar el estacionamiento prolongado de vehículos de trabajadores de la zona, lo cual dificultaba la disponibilidad de lugares para el público en general.
Con la normativa se busca mejorar la fluidez del tránsito y la accesibilidad en sectores clave de la ciudad, al tiempo que fomenta el desarrollo económico local, facilitando la llegada de clientes a comercios y servicios esenciales.
Nuevas zonas alcanzadas por el Estacionamiento Medido
ZONA 1
Calle Mendoza, desde Cavallari hasta Avenida San Martín
Calle N. Robbio, desde Tucumán hasta Salta
Calle Libertad, desde Tucumán hasta Poratti
Avenida Vedia, desde Avenida Cardenal Pironio hasta Poratti
Calle Hipólito Yrigoyen, desde Cavallari hasta Poratti
Calle Santa Fe, desde La Rioja hasta Avenida San Martín
Calle Cavallari, desde Mendoza hasta Hipólito Yrigoyen
Calle La Rioja, desde San Juan hasta Santa Fe
Avenida Mitre, desde San Juan hasta Corrientes
Avenida San Martín, desde San Juan hasta Santa Fe
Calle Salta, desde N. Robbio hasta Santa Fe
ZONA 2 – TERMINAL DE ÓMNIBUS
Calles San Juan, Avenida Cardenal Pironio, N. Robbio y Avenida Avellaneda
Incluye además:
Calle Mendoza, desde Avenida Cardenal Pironio hasta Avenida Avellaneda
Calle Alsina, desde San Juan hasta N. Robbio
Desde el Municipio remarcan la necesidad de reforzar la comunicación para que los vecinos, comerciantes y conductores conozcan con precisión qué calles están alcanzadas por el sistema, evitando infracciones y malentendidos. La ampliación busca ordenar el tránsito, favorecer el recambio de vehículos y acompañar el crecimiento comercial de sectores clave de la ciudad.
Se recomienda a los conductores verificar si la cuadra donde estacionan se encuentra dentro de las nuevas zonas habilitadas y utilizar los medios oficiales del SEM para el pago correspondiente.