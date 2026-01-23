Feria de artesanos/as y emprendedores/as: actualización del reglamento y nueva comisión directiva

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Durante los meses de diciembre y enero, la Subsecretaría de Producción y la Oficina de Empleo llevaron adelante un intenso trabajo conjunto con los/as emprendedores/as locales, orientado a la actualización del reglamento de ferias, la renovación de la comisión representativa y la actualización de los carnets correspondientes al año 2026.

Como resultado de este proceso, el grupo queda conformado por más de 100 artesanos/as, emprendedores/as y elaboradores/as dedicados a una amplia variedad de actividades, entre las que se destacan papelería, tejido, madera, pintura, sublimaciones, costura, encuadernación, mosaiquismo, cestería, cerámica, gastronomía, entre otras.

La actualización de carnets se realiza anualmente durante varias semanas de diciembre y enero, habilitando a continuar participando de las ferias a quienes hayan cumplido con las asistencias requeridas.

Entre los principales cambios incorporados al reglamento se destacan: la aplicación de un criterio amplio en las fiscalizaciones, con el objetivo de favorecer el acceso a oportunidades laborales y promover el crecimiento de la feria en cantidad y diversidad de emprendimientos; la habilitación de nuevos rubros y técnicas como peinados, cosmética artesanal, maquillaje artístico y social, corte láser, sublimación e impresiones 3D; la implementación de recorridos de fiscalización a cargo de los propios protagonistas, supervisados por el equipo correspondiente, para evitar la reventa o la comercialización de productos no autorizados; la producción en vivo en el puesto de feria para garantizar la autenticidad artesanal y poner en valor el trabajo realizado; y la promoción de instancias de formación en temáticas vinculadas a costos, precios, publicidad, comunicación y calidad de productos.

En cuanto a la nueva comisión representativa, la misma quedó conformada por Paola Mateo, Andrea Buceta, Jorgelina Coronel, Alcira Tabarez, Paola Demarco y Virginia Del Río. Entre sus funciones se encuentran la toma de decisiones en representación del grupo, el registro y control de asistencia, la organización de las tareas durante las ferias y el acompañamiento a nuevos/as emprendedores/as. Asimismo, junto al equipo de la Oficina de Empleo, la comisión tiene a su cargo las fiscalizaciones para la incorporación de nuevos/as artesanos/as, las cuales se realizan una vez al mes para evaluar la calidad artesanal de los productos y otorgar el carnet correspondiente. Para ello, los interesados deben presentarse con DNI y firmar el reglamento vigente.ç

Durante el período de verano, las ferias se desarrollarán tres domingos al mes en la Plaza General Belgrano, en el horario de 19 a 23 horas. Quienes deseen incorporarse podrán solicitar turno para fiscalización a partir del mes de febrero, comunicándose con la Oficina de Empleo a los teléfonos 610083/84.