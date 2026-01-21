Verónica Magario: “Todas las economías productivas están deprimidas por decisión política del Gobierno Nacional”

- Advertisement -

La vicegobernadora Verónica Magario encabezó junto al gobernador Axel Kicillof, el intendente local Javier Gastón y gran parte del gabinete provincial, el Segundo Encuentro Productivo de la Temporada 2026 en Chascomús.

Allí escucharon las inquietudes de representantes de la Cámara de Comercio local, así como de referentes del sector turístico, industrial y cooperativo, con el fin de analizar el desarrollo de la temporada y el impacto de las políticas nacionales en el empleo regional y el desarrollo del turismo durante este verano.

“Todas las economías productivas están deprimidas y esto es parte de una decisión política, de un plan económico que lleva adelante el presidente de la Nación”, sostuvo Magario.

En esa línea, manifestó que “cuando un país encuentra deprimido su salario y su consumo, abre las importaciones para sustituir la producción del trabajo argentino por mano de obra extranjera y deprime el dólar, esa economía no tiene salida”.

“El ciclo productivo es el que genera producción, trabajo, salarios dignos y consumo; esa rueda es la que hace que en un país haya más trabajo y más derechos”, enfatizó, al tiempo que pidió volver “al ciclo de la producción, el trabajo y los salarios”.

“Esta es claramente una etapa de crisis”, dijo la vicegobernadora bonaerense. Y agregó: “A mí me pueden decir que la macro se estabilizó, que bajó la inflación y demás, pero la macroeconomía nunca nos resolvió la microeconomía, que es el funcionamiento de las familias”.

En el mismo sentido, Magario criticó al presidente Javier Milei por la paralización de la obra pública. “Tenemos un presidente que se ha olvidado que existen las obras no sólo para arreglar caminos, para traer agua potable y cloacas, sino que se ha olvidado de que todas esas obras también generan el camino de la producción”, sentenció.

Para finalizar, sostuvo que no “alcanza con resistir” y afirmó que hay que “construir una alternativa para el 2027 y salir de este escollo de plan económico”.

Previo al encuentro con representantes de sectores productivos, la vicegobernadora bonaerense visitó junto a Axel Kicillof la Escuela Abierta de Verano de Chascomús.