Primera muerte en el país por Gripe AH3N2

Un turista de 74 años que había arribado desde España a Mendoza con gripe A H3N2, subclado K, falleció en las últimas horas. De este modo, se convierte en la primera víctima fatal en Argentina de la variante que actualmente predomina en el invierno del hemisferio norte, por su alta transmisibilidad.

Los casos correspondientes al subclado K se distribuyeron en provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Trece infecciones por esta nueva gripe se diagnosticaron en personas internadas y quince en pacientes ambulatorios. La mayoría de estos casos se concentran en los mayores de 60 años, seguido por los menores de 10 años.

El Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto ANLIS Malbrán, entidad encargada de analizar las muestras que determinaron la circulación del virus de influenza A (H3N2) subclado k en el país, emitieron una serie de recomendaciones para que la población se mantenga informada sobre la presencia de esta variante gripal, para prevenir contagios y proteger a las personas de riesgo.

En esa línea, indicaron en un comunicado conjunto: “Frente a la nueva variante de influenza A (H3N2), mantené las medidas de cuidado. La vacunación antigripal anual es clave para la población con indicación de inmunización. Las vacunas son gratuitas.