Convocan al sorteo de abogados para integrar el jurado en el juicio de enjuiciamiento a la Dra. FlorenciaValinoti

En el marco del juicio de enjuiciamiento que involucra a la Dra. Valinoti, se dispuso la convocatoria al sorteo de abogados que permitirá conformar el jurado que intervendrá en el proceso. La medida se adopta conforme a lo establecido por la normativa vigente y constituye una instancia clave dentro del procedimiento.

El sorteo tiene como finalidad seleccionar a abogados matriculados que podrán ser convocados para integrar el jurado, garantizando criterios de transparencia, imparcialidad y debido proceso en la conformación del órgano encargado de evaluar el caso.

Desde el ámbito institucional se destacó la importancia de esta etapa, que asegura el cumplimiento de los mecanismos previstos por la ley para la integración del jurado, reforzando la legitimidad del proceso de enjuiciamiento.

La convocatoria al sorteo se enmarca en el avance de las distintas etapas previstas y representa un paso formal relevante en el desarrollo del juicio de enjuiciamiento a la Dra. Valinoti.