martes, enero 20, 2026
31.5 C
Nueve de Julio
General

Control de plagas: la prevención empieza en casa

Se aconseja colocar o reparar mosquiteros, burletes, cortinas sanitarias y rejillas, como así también arreglar canillas, mangueras y tuberías que presenten pérdidas, ya que las plagas necesitan agua para sobrevivir.

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Salud y la dirección de Bromatología, recuerda a la comunidad la importancia de adoptar hábitos cotidianos para prevenir la aparición de plagas urbanas, que representan un riesgo para la salud y el ambiente.

Entre las principales recomendaciones se destaca evitar la acumulación de objetos donde puedan anidar insectos o roedores, mantener en buen estado paredes, cielorrasos, desagües y pisos, y depositar los residuos en recipientes con tapa, retirándolos con frecuencia.

También es fundamental no dejar restos de alimentos al alcance de animales y mantener limpios y desmalezados patios y alrededores.

Asimismo, se aconseja colocar o reparar mosquiteros, burletes, cortinas sanitarias y rejillas, como así también arreglar canillas, mangueras y tuberías que presenten pérdidas, ya que las plagas necesitan agua para sobrevivir.

Impedir su ingreso y refugio es una de las claves para el control.

En este sentido, se remarca que la prevención está en manos de cada vecino y que el cuidado del hogar y del entorno contribuyen a una ciudad más saludable.

El alimento de las familias no debe convertirse en el alimento de las plagas.

