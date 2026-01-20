martes, enero 20, 2026
31.5 C
Nueve de Julio
martes, enero 20, 2026
31.5 C
Nueve de Julio
General

Colocación de piedras en barrios de la ciudad

La tarea fue realizada sobre calle Güemes, desde la intersección con calle Schweitzer

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

En los últimos días, avanzaron los trabajos de colocación de piedra sobre calle Güemes, desde la intersección con calle Schweitzer, una mejora que fue posible gracias a la compra del material por parte de los vecinos, mientras que la maquinaria y la mano de obra fueron aportadas por el municipio.

Las tareas, que ya evidencian un importante avance, permitirán mejorar la circulación vehicular, el escurrimiento del agua y la accesibilidad en el sector intervenido.

Desde el municipio destacaron el compromiso de la comunidad y la articulación conjunta entre vecinos y el Estado local, que hicieron posible la concreción de esta obra, la cual se encuentra en su etapa final.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6107

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR