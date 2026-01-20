Colocación de piedras en barrios de la ciudad

- Advertisement -

En los últimos días, avanzaron los trabajos de colocación de piedra sobre calle Güemes, desde la intersección con calle Schweitzer, una mejora que fue posible gracias a la compra del material por parte de los vecinos, mientras que la maquinaria y la mano de obra fueron aportadas por el municipio.

Las tareas, que ya evidencian un importante avance, permitirán mejorar la circulación vehicular, el escurrimiento del agua y la accesibilidad en el sector intervenido.

Desde el municipio destacaron el compromiso de la comunidad y la articulación conjunta entre vecinos y el Estado local, que hicieron posible la concreción de esta obra, la cual se encuentra en su etapa final.