ARBA: planes de pago para regularizar deudas con descuentos

El plan general permite regularizar obligaciones vencidas o devengadas al 31 de diciembre de 2025, con distintas alternativas según la capacidad de pago de cada contribuyente.

También se ofrece la posibilidad de realizar un anticipo del 5% y financiar el saldo:

-Hasta 3 cuotas sin interés.

-De 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual.

-De 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.

Para quienes necesiten plazos más extensos, se prevé:

-Anticipo del 10% y financiación en 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual.

-Anticipo del 20% y financiación en 51 a 60 cuotas, con un interés del 4% mensual.

Deudas judiciales

ARBA también habilitó planes específicos para deudas en instancia judicial y para casos de fiscalización con allanamiento, con condiciones similares destinadas a facilitar la regularización.

En estos casos, se puede optar por:

-Pago al contado, en una sola vez.

-Anticipo del 5% y financiación en hasta 3 cuotas sin interés, o en 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual, y en 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.

-Anticipo del 10% y financiación en 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5% mensual.

Ponerse al día para acceder a los descuentos fiscales

Desde ARBA recordaron que cancelar las deudas exigibles es un requisito clave para acceder a los beneficios vigentes, entre ellos:

-15% de descuento por pago anual anticipado.

-10% de bonificación por cuota para quienes mantienen buen cumplimiento y abonan en término.

Finalmente, la Agencia destacó que el Impuesto Inmobiliario tendrá su primer vencimiento en febrero de 2026, mientras que el Impuesto Automotor comenzará a abonarse desde marzo, bajo una modalidad mensual que busca brindar mayor previsibilidad a las y los contribuyentes.