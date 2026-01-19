lunes, enero 19, 2026
Recordatorio de vencimientos para el pago de tasas municipales

Se difundió el cronograma correspondiente a la primera cuota y al pago anual de las distintas tasas, con fechas establecidas entre febrero y abril

0
Desde la Oficina de Ingresos Públicos se recuerda a los vecinos los próximos vencimientos de la primera cuota y del pago anual de las tasas municipales, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en tiempo y forma.

El cronograma dispuesto es el siguiente:

10 de febrero:

  • Primera cuota o pago anual de la Tasa de Red Vial.
  • Primera cuota o pago anual de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene.

18 de febrero:

  • Primera cuota o pago anual de la Tasa Retributiva de Servicios Urbanos.

10 de abril:

  • Primera cuota o pago anual de la Patente de Rodados, tanto para autos como para motos.

Cabe destacar que, conforme a lo establecido en la ordenanza fiscal e impositiva vigente para el presente año, se resolvió la eximición del pago de la tasa contra la lucha de plagas.

Ante cualquier consulta o para ampliar la información, los vecinos pueden comunicarse vía WhatsApp con la Oficina de Ingresos Públicos al 2317-621234.

