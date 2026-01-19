Recordatorio de vencimientos para el pago de tasas municipales

Desde la Oficina de Ingresos Públicos se recuerda a los vecinos los próximos vencimientos de la primera cuota y del pago anual de las tasas municipales, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en tiempo y forma.
El cronograma dispuesto es el siguiente:
10 de febrero:
- Primera cuota o pago anual de la Tasa de Red Vial.
- Primera cuota o pago anual de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene.
18 de febrero:
- Primera cuota o pago anual de la Tasa Retributiva de Servicios Urbanos.
10 de abril:
- Primera cuota o pago anual de la Patente de Rodados, tanto para autos como para motos.
Cabe destacar que, conforme a lo establecido en la ordenanza fiscal e impositiva vigente para el presente año, se resolvió la eximición del pago de la tasa contra la lucha de plagas.
Ante cualquier consulta o para ampliar la información, los vecinos pueden comunicarse vía WhatsApp con la Oficina de Ingresos Públicos al 2317-621234.