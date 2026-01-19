Nueva propuesta recreativa: “Jugamos Burako” para personas mayores

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que, a partir del 20 de enero, se dará inicio a una nueva propuesta recreativa destinada a personas mayores: “Jugamos Burako”. Esta actividad busca fomentar el encuentro, la socialización y el disfrute a través del juego, en un espacio de camaradería y entretenimiento.

La iniciativa es organizada por la Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, y se llevará a cabo en diferentes puntos de la ciudad:

Martes : a las 16:30 hs en el Playón Municipal .

: a las 16:30 hs en el . Jueves: a las 16:30 hs en la Plazoleta del Barrio Los Abuelos.

Cabe aclarar que la actividad está destinada a quienes ya conocen las reglas del Burako, ya que no se enseñará a jugar durante los encuentros. Además, aquellos que tengan el juego en casa están invitados a traerlo.

La participación es libre y gratuita, y la propuesta está pensada como una oportunidad para compartir una tarde amena, en la que la diversión y la buena compañía serán las protagonistas.

Los esperamos para disfrutar de un momento de recreación y nuevas amistades!