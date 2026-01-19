IPS paga haberes de enero: Cronograma de pagos para jubilados y pensionados

- Advertisement -

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires anunció el cronograma de pagos para los haberes de enero. A partir del jueves 29 de enero, los jubilados y pensionados podrán cobrar sus haberes según el siguiente calendario: El jueves 29 de enero se pagarán las jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3, y todas las pensiones sociales no contributivas, independientemente del número de DNI. Al día siguiente, viernes 30 de enero, se abonarán las jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.