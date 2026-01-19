lunes, enero 19, 2026
General

IPS paga haberes de enero: Cronograma de pagos para jubilados y pensionados

Es importante tener en cuenta que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de febrero de 2026

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires anunció el cronograma de pagos para los haberes de enero. A partir del jueves 29 de enero, los jubilados y pensionados podrán cobrar sus haberes según el siguiente calendario: El jueves 29 de enero se pagarán las jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3, y todas las pensiones sociales no contributivas, independientemente del número de DNI. Al día siguiente, viernes 30 de enero, se abonarán las jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

 

