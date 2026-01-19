Inscripciones abiertas para el curso de Robótica para niños y adolescentes

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el nuevo Curso de Introducción a la Robótica, destinado a niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 15 años de edad.

La capacitación tendrá una duración de 8 encuentros y se dictará los días lunes y martes, de 18 a 20:30 horas, a partir del 2 de febrero, en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, ubicado en la esquina de las calles Salta y Libertad.

Quienes estén interesados en participar de esta nueva propuesta educativa podrán inscribirse de manera presencial, en el horario de 8 a 13 horas, o bien telefónicamente al 2317-61000, internos 250/251.

A través de esta iniciativa, el municipio continúa promoviendo el acceso a propuestas formativas vinculadas a la innovación y el desarrollo tecnológico, acercando herramientas que forman parte del mundo productivo actual y fomentando el aprendizaje desde edades tempranas.