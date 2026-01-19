lunes, enero 19, 2026
27.9 C
Nueve de Julio
lunes, enero 19, 2026
27.9 C
Nueve de Julio
General

Inscripciones abiertas para el curso de Robótica para niños y adolescentes

La propuesta gratuita, impulsada por la Municipalidad de Nueve de Julio, está destinada a chicos y chicas de entre 8 y 15 años y comenzará el próximo 2 de febrero en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el nuevo Curso de Introducción a la Robótica, destinado a niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 15 años de edad.

La capacitación tendrá una duración de 8 encuentros y se dictará los días lunes y martes, de 18 a 20:30 horas, a partir del 2 de febrero, en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, ubicado en la esquina de las calles Salta y Libertad.

Quienes estén interesados en participar de esta nueva propuesta educativa podrán inscribirse de manera presencial, en el horario de 8 a 13 horas, o bien telefónicamente al 2317-61000, internos 250/251.

A través de esta iniciativa, el municipio continúa promoviendo el acceso a propuestas formativas vinculadas a la innovación y el desarrollo tecnológico, acercando herramientas que forman parte del mundo productivo actual y fomentando el aprendizaje desde edades tempranas.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6106

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR