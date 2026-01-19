Inscripción abierta para aspirantes a bombero voluntario de 9 de Julio e incluye mujeres

Los Bomberos Voluntarios de 9 de Julio informan a la comunidad que se encuentra abierta la inscripción para Aspirantes a Bombero – Promoción 2026, una oportunidad destinada a jóvenes con vocación de servicio que deseen sumarse a una de las instituciones más importantes y comprometidas de la ciudad.

La inscripción se llevará a cabo desde el martes 18 de febrero hasta el jueves 27 de febrero inclusive, de manera exclusivamente presencial, en el horario de 19:00 a 21:00 horas, en el cuartel central ubicado en Vedia 341.

Esta convocatoria está dirigida a personas que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 30 años

Residir en la ciudad de 9 de Julio (planta urbana)

Contar con estudios primarios completos

Poseer buen estado físico y psicológico

Convocatoria abierta a ambos sexos

Quienes ingresen como aspirantes comenzarán un proceso de formación integral que incluye capacitación teórica, entrenamiento físico y prácticas operativas, preparándose para intervenir en emergencias y brindar asistencia a la comunidad en situaciones críticas.

Desde la institución remarcan la importancia del compromiso, la responsabilidad y el trabajo en equipo, valores fundamentales que identifican al cuerpo de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio y que sostienen su labor diaria al servicio de la población.

Información importante para los interesados 🚨

Al momento de la inscripción, los aspirantes deberán presentarse con la documentación requerida completa. Asimismo, se solicita no comunicarse telefónicamente con el cuartel ni realizar consultas a través de redes sociales, ya que toda la información se brinda únicamente de manera presencial durante el período de inscripción.

Ser bombero voluntario es una vocación que implica esfuerzo, dedicación y entrega, pero también el orgullo de formar parte de una gran familia comprometida con la protección y el bienestar de toda la comunidad.

Por primera vez se suma a personal femenino en la fuerza lo que abre un amplio abanico de posibilidades en el servicio.

🚒 Una oportunidad única para quienes deseen servir, aprender y crecer dentro de una institución de excelencia.