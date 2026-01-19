Indec: los precios mayoristas subieron 2,4% en diciembre

- Advertisement -

Los precios mayoristas subieron 2,4% en diciembre, incremento que estuvo traccionado principalmente por el avance de los productos de origen nacional, que subieron un 2,4%, mientras que los artículos importados mostraron un comportamiento más moderado, con un alza del 1,7%, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Al analizar el desempeño interanual, el IPIM acumuló un incremento del 26,2% en todo 2025. Por su parte, el Índice de precios básicos del productor (IPP), que mide exclusivamente la producción local sin incluir impuestos ni bienes importados, alcanzó la variación más alta del sistema con un 28% acumulado.