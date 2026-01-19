El Municipio impulsa el uso de la Boleta Digital para el pago de Tasas

La Municipalidad de Nueve de Julio continúa impulsando la adhesión a la Boleta Digital, una herramienta que facilita el acceso a las tasas por servicios municipales a través del correo electrónico, eliminando el uso de papel y evitando trámites presenciales.
Este sistema permite a los vecinos recibir mensualmente sus boletas de forma directa, rápida y segura, accediendo a toda la información necesaria desde cualquier dispositivo con conexión a internet. De esta manera, se mejora la comunicación con los contribuyentes y se optimizan los procesos administrativos, en el marco de una gestión moderna y sustentable.
¿Cómo adherirse a la Boleta Digital?
El trámite es simple y puede realizarse de manera online siguiendo estos pasos:
Ingresar a la página web de la Municipalidad de Nueve de Julio: https://www.9dejulio.gov.ar/
Hacer clic en el botón “Quiero adherirme a la boleta digital”.
Completar los datos personales requeridos (DNI, CUIT o CUIL, nombre y apellido, dirección, teléfono y correo electrónico).
Seleccionar la tasa correspondiente e ingresar el número de identificación.
Aceptar las bases y condiciones y presionar ¡Adherirse!.
Tasas incluidas en el sistema
Las tasas disponibles para adherirse a la Boleta Digital son:
Tasa Retributiva de Servicios Urbanos
Red Vial
Servicios Sanitarios
Patentes
Seguridad e Higiene
Publicidad y Propaganda
Ocupación de Espacio Público
Desde el Municipio se destaca que la implementación de la Boleta Digital no solo agiliza los trámites y reduce costos administrativos, sino que también contribuye al cuidado del ambiente, reforzando el compromiso con una gestión pública más eficiente, accesible y sostenible.