El Municipio impulsa el uso de la Boleta Digital para el pago de Tasas

La Municipalidad de Nueve de Julio continúa impulsando la adhesión a la Boleta Digital, una herramienta que facilita el acceso a las tasas por servicios municipales a través del correo electrónico, eliminando el uso de papel y evitando trámites presenciales.

Este sistema permite a los vecinos recibir mensualmente sus boletas de forma directa, rápida y segura, accediendo a toda la información necesaria desde cualquier dispositivo con conexión a internet. De esta manera, se mejora la comunicación con los contribuyentes y se optimizan los procesos administrativos, en el marco de una gestión moderna y sustentable.

¿Cómo adherirse a la Boleta Digital?

El trámite es simple y puede realizarse de manera online siguiendo estos pasos:

Ingresar a la página web de la Municipalidad de Nueve de Julio: https://www.9dejulio.gov.ar/

Hacer clic en el botón “Quiero adherirme a la boleta digital” .

Completar los datos personales requeridos (DNI, CUIT o CUIL, nombre y apellido, dirección, teléfono y correo electrónico).

Seleccionar la tasa correspondiente e ingresar el número de identificación.

Aceptar las bases y condiciones y presionar ¡Adherirse!.

Tasas incluidas en el sistema

Las tasas disponibles para adherirse a la Boleta Digital son:

Tasa Retributiva de Servicios Urbanos

Red Vial

Servicios Sanitarios

Patentes

Seguridad e Higiene

Publicidad y Propaganda

Ocupación de Espacio Público

Desde el Municipio se destaca que la implementación de la Boleta Digital no solo agiliza los trámites y reduce costos administrativos, sino que también contribuye al cuidado del ambiente, reforzando el compromiso con una gestión pública más eficiente, accesible y sostenible.