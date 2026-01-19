Atención para mayores de 71 años: Renovación de Licencias de Conducir es anual

- Advertisement -

La Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Nueve de Julio recuerda a los vecinos mayores de 71 años que deben solicitar su turno con al menos 45 días de anticipación al vencimiento de la licencia. Este trámite puede gestionarse de forma personal o a través de un tercero, presentando el DNI y la licencia de conducir del titular.

Actualmente, debido a la alta demanda de turnos, la Oficina hace hincapié en la importancia de realizar el trámite con tiempo para evitar demoras o la imposibilidad de renovar la licencia en la misma semana de su vencimiento.

Desde el área municipal se solicita a la comunidad prever con anticipación el trámite de renovación para garantizar un proceso ágil y ordenado, asegurando la atención adecuada para todos los solicitantes.

La Oficina continúa trabajando para mejorar la atención al público y recalca que la renovación oportuna de las licencias no solo asegura la vigencia de las mismas, sino que también contribuye a mantener la seguridad vial en todo el distrito.

Para más información o para solicitar un turno, los interesados pueden acercarse a la Oficina de Licencias de Conducir o realizar el trámite en línea a través de los canales oficiales del municipio.