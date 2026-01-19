lunes, enero 19, 2026
Atención para mayores de 71 años: Renovación de Licencias de Conducir es anual

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que los vecinos mayores de 71 años deben gestionar su turno para la renovación de licencias de conducir con al menos 45 días de anticipación al vencimiento. La alta demanda de turnos puede generar demoras, por lo que se recomienda planificar el trámite con tiempo

La Oficina de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Nueve de Julio recuerda a los vecinos mayores de 71 años que deben solicitar su turno con al menos 45 días de anticipación al vencimiento de la licencia. Este trámite puede gestionarse de forma personal o a través de un tercero, presentando el DNI y la licencia de conducir del titular.

Actualmente, debido a la alta demanda de turnos, la Oficina hace hincapié en la importancia de realizar el trámite con tiempo para evitar demoras o la imposibilidad de renovar la licencia en la misma semana de su vencimiento.

Desde el área municipal se solicita a la comunidad prever con anticipación el trámite de renovación para garantizar un proceso ágil y ordenado, asegurando la atención adecuada para todos los solicitantes.

La Oficina continúa trabajando para mejorar la atención al público y recalca que la renovación oportuna de las licencias no solo asegura la vigencia de las mismas, sino que también contribuye a mantener la seguridad vial en todo el distrito.

Para más información o para solicitar un turno, los interesados pueden acercarse a la Oficina de Licencias de Conducir o realizar el trámite en línea a través de los canales oficiales del municipio.

